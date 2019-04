Cerca de 1.500 indígenas protestam contra municipalização da saúde

Uma manifestação organizada por grupo indígena bloqueou dois sentidos da rodovia BR-222, no município de Caucaia, na manhã de ontem (27). O protesto teve como alvo a proposta do Governo Federal de municipalizar os serviços de saúde indígena.

Cerca de 1.500 pessoas participaram do ato, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os protestos também aconteceram em outros estados, como São Paulo, Paraíba e Rio Grande do Sul.

Segundo a PRF, todas as faixas ficaram bloqueadas no Km 7, próximo à Lagoa do Tabapuá, por volta das 8h50. A Polícia informou que às 9h15 uma das faixas foi liberada para o tráfego local, no sentido interior-capital.

No último dia 20, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou mudanças na Pasta, como a extinção de uma secretaria. Assim, a reclamação é que os índios passariam a ser atendidos pelos municípios.

"O Ministério da Saúde esclarece que a realização de ações na atenção à saúde indígena desenvolvidas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) é uma das atribuições da Pasta e que as eventuais mudanças no desenvolvimento dessas ações de vigilância e assistência à saúde aos povos indígenas ainda estão sendo objeto de análise e discussão. É importante deixar claro que não existe, no momento, medida provisória do Governo Federal que modifica a política indigenista do País e municipaliza os serviços de saúde de indígenas", informou a nota do Ministério.

"Cabe ressaltar que não haverá descontinuidade das ações. Para isso, o Ministério tem se pautado pela garantia da continuidade das ações básicas de saúde e a melhoria dos processos de trabalho para aprimorar o atendimento diferenciado à população indígena", finaliza o órgão.