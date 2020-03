Centro de Educação Infantil do Instituto Myra Eliane completa um ano

Aniversários são oportunidades de reavaliar o que já foi vivido e planejar novas metas para o ciclo que se inicia. Quem completou um ano de atividades, neste mês de março, foi o Centro de Educação Infantil Olga e Parsifal Barroso, unidade de ensino do complexo educacional do Instituto Myra Eliane no Bairro Araturi, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O local atende, atualmente, a 502 crianças de dois a cinco anos e 11 meses das comunidades do entorno.

O presidente do Instituto, Igor Queiroz Barroso, fez um discurso emocionado para dezenas de pequenos no pátio do CEI, ontem, numa solenidade com direito a bolo e canto de parabéns. "É um ano de trabalho dessa escola que eu dediquei aos meus avós paternos, com muito carinho e amor. Hoje, vejo esse amor chegando a essas crianças. Faço isso de coração para tornar a vida delas em algo muito melhor", descreve Igor. O evento também contou com a participação da vice-presidente e do diretor pedagógico do Instituto, Valéria Serpa e Vinícius Rocha; da diretora do CEI, Adriana Siqueira e de Inez Cabral, diretora do Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil, parceira na implementação das atividades.

Jocelina Inácio, assistente administrativa e mãe de José Levi, de 5 anos, destaca a evolução do filho desde que entrou na escola, que põe em prática o Projeto Valores Humanos na Educação Infantil. "Ele diz que ama a escola, a professora, o parque. Hoje, ele é mais amoroso, educado. Todos os dias vemos o desenvolvimento dele e o Levi faz questão de expor", garante.

A opinião é reforçada pela dona de casa Talita Duarte, mãe de Carlos Arthur, 5, que acompanhou até a construção do Centro. "Nunca imaginei que ia ficar tudo isso. Eu gosto, ele gosta também. A direção e as professoras procuram sempre conversar com a gente, tem essa parceria", conta ela, que planeja buscar vaga também para a filha mais nova, de quase dois anos.

Capacitação

Além das atividades para crianças, o CEI também oferece capacitação profissional para jovens e adultos. Com os dois filhos estudando lá, a dona de casa Débora Alves decidiu reinvestir em si mesma e deu uma guinada no empreendedorismo: abriu e passou a tomar conta de um pequeno comércio. "Já estou inscrita em um e isso me ajuda a aumentar o nível do meu currículo. Desde que eles nasceram, tive que parar de trabalhar, e agora sim vou me capacitar cada vez mais para conseguir um emprego fora", projeta.

São relações entre a escola e os pais que também dão força ao método de ensino baseado em valores humanos, de acordo com a diretora do CEI, Adriana Siqueira. "Desde o ano passado, as crianças que estavam nesse desenvolvimento de valores humanos tiveram um salto na questão afetiva, na sensibilização e até mesmo no âmbito familiar. Elas estão mais próximas, mais amáveis, por isso estamos buscando sempre as melhorias", explica a diretora.

Atualmente, o Projeto Valores Humanos na Educação Infantil, marca do Instituto Myra Eliane, é desenvolvido em 14 municípios cearenses: Caucaia, Aquiraz, Brejo Santo, Cascavel, Crato, Eusébio, Horizonte, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Milagres, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante e Várzea Alegre. A metodologia é aplicada em 409 escolas e beneficia cerca de 41 mil crianças. Mais de 4 mil colaboradores já foram capacitados.