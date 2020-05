Ceará registra recorde de 109 óbitos em 24h; pico ainda deve ocorrer

O recorde diário de mortes em decorrência da Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus - mudou mais uma vez. Em apenas 24 horas, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) registrou, na plataforma digital IntegraSUS, mais 109 óbitos com testagem positiva para a nova infecção viral. Até o momento, o Estado não havia superado o dia 2 de maio, no qual haviam sido contabilizados 99 falecimentos.

Os números de casos fatais aumentam, paulatinamente, desde o dia 10 de maio. Nos quatro dias, foram registrados diariamente, em seguida: 52, 75, 91 e 109 mortes. Ao todo, desde que o primeiro óbito foi confirmado, em 24 de março deste ano, já são 1.389 fatalidades provocadas pela Covid-19, até às 17h57 dessa quarta (13). A média é de 27 óbitos por dia ou mais de um a cada hora.

Conforme o IntegraSUS, das 1.389 mortes pelo coronavírus, 1.028 ocorreram em unidades de saúde públicas, 244 na rede privada de atenção, 114 foram classificadas como óbito domiciliar e 3 ainda estavam sem informações suficientes. Pessoas acima de 80 anos continuam sendo as mais atingidas pela Covid-19; uma em cada três vítimas que faleceram tinham essa faixa etária.

Pacientes que tinham doenças anteriores, como as do coração e diabetes também aparecem com o maior número de registros de falecimentos pela nova infecção viral. A taxa de letalidade no Ceará, atualmente, é de 7,3% e a Sesa ainda investiga outros 483 óbitos suspeitos.

Contaminações

Foram confirmados mais 744 casos com testagem positiva para a Covid-19 em um dia. Desta forma, o Ceará já somou 19.156 pessoas contaminadas com a infecção, das quais 8.263 estão curadas e 1.533 receberam alta hospitalar. A Secretaria da Saúde ainda investiga mais 32.2972 casos suspeitos, que deve atingir o seu pico na próxima semana, conforme um estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Segundo a análise realizada pelo professor André de Almeida, do Departamento de Engenharia de Teleinformática (DETI), feita com base nos dados do IntegraSUS, o pico de contaminações da Covid-19 no Estado do Ceará se dará entre a terceira e a quarta semana de maio.

Conforme o professor, que desenvolveu o Sistema de Monitoramento Preditivo (Simop), "a maioria das confirmações de coronavírus deve acontecer nesse período, que a gente chama de pico. A partir do início do mês de junho, a expectativa é que haja um decréscimo, pois a maioria das pessoas já terá sido infectada. Vão haver novos casos sempre, mas o número de registros diários vai reduzir".

Colapso

Considerando a projeção com o incremento dos casos assintomáticos, que não são computados pela Sesa, o pico de contaminação no Ceará estaria ocorrendo agora, entre a segunda e a terceira semana de maio. Já os óbitos provocados pela nova infecção viral também ocorreriam na terceira semana deste mês, chegando a 350 em apenas sete dias, caso não haja colapso no sistema de Saúde.

Em caso de colapso, a situação é bem mais dramática. O estudo considerou como estagnação do sistema quando apenas 10% dos pacientes que requerem hospitalização conseguem acesso a leitos. Desta forma, são previstos mais de 450 óbitos na terceira semana de maio. "Nessa situação, vai haver um acréscimo diário de óbitos, ele vai cair, mas vai demorar mais, ter mais lentidão para voltar à normalidade", avalia André de Almeida.

Em longo prazo, o possível colapso no sistema de Saúde poderia provocar mais de mil mortes de pacientes que não teriam tido assistência a leitos de atenção até o fim de julho. A pesquisa, contudo, ressalta que há três variáveis principais que podem influenciar na mudança desses estágios: a alteração do modelo de isolamento social, aumento de testes na população e diferenças na disponibilidade de leitos.