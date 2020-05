Ceará registra 35.595 casos confirmados e 2.324 mortes por Covid-19

O número de casos de Covid-19 no Estado do Ceará chegou a 35.595 e alcançou 2.324 mortes, segundo a plataforma IntegraSUS, atualizada às 17h20 deste domingo (24). O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus teve um aumento de 473 casos nas últimas 24 horas. Já os óbitos ascenderam de 2.308 para 2.324 no mesmo período, segundo a Secretaria de Saúde (Sesa).

É importante ressaltar que nem todos os óbitos e casos confirmados pela plataforma IntegraSUS foram registrados nas últimas 24 horas. No total, há registro de mortes de dias anteriores,que só foram contabilizados agora.

A taxa de letalidade da doença na região é de 6,53%. Ainda são investigados 46.590 possíveis casos e 638 óbitos suspeitos de coronavírus. O número de exames aplicados é de 86.778. O índice de recuperados é 21.488, segundo a Sesa.

O epicentro de contágio no Ceará segue sendo Fortaleza, com 19.795 infectados e 1.579 mortes. Fora da Capital, as cidades com alto contágio são Caucaia (1.196) e Maracanaú (1.030), na Região Metropolitana. No interior, Sobral (1.152) e Itapipoca (691) têm destaque negativo.