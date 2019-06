Ceará receberá 289 novos profissionais do Programa Mais Médicos até sexta-feira (28)

O Ceará começa a receber, nesta segunda-feira (24), o reforço do Programa Mais Médicos. Ao todo, 289 novos profissionais devem começar a atuar em 105 municípios do Estado até a próxima sexta-feira (28). Caucaia receberá a maior quantidade, 21 no total. Já Fortaleza não foi contemplada nessa fase do Programa, apesar do déficit de pelo menos 156 médicos.

As localidades contempladas neste edital são de áreas com maiores dificuldades de acesso, segundo esclarece o Ministério da Saúde – a exemplo das ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas – e que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram oferecidas aos médicos 2.149 vagas em todo o País, conforme indicação dos gestores locais sobre a quantidade necessária de profissionais para atendimento.

Esta é a primeira fase do 18º ciclo do programa, que priorizou a participação de profissionais formados e habilitados com registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) do Brasil. Além disso, para garantir a imparcialidade na escolha de médicos qualificados, preferencialmente com perfil de atendimento para a Atenção Primária, o Ministério da Saúde estabeleceu critérios de classificação, como títulos de Especialista e/ou Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade.