Carro do industrial Edson Queiroz é entregue a Museu do Automóvel

Espaço de preservação da memória e encontro de colecionadores, o Museu do Automóvel do Ceará atua há quase quatro décadas em Fortaleza. No sábado (9), revelou uma surpresa durante evento dedicado aos apreciadores da linha Chevrolet. Um Opala versão Diplomata foi apresentado ao público. Ano 1981, o carro pertenceu ao industrial Edson Queiroz (1925-1982) e, após todo um delicado processo de restauração, passa a integrar o acervo do equipamento.

Considerado top de linha para sua época, o veículo de cor branca possui quatro portas e conta com motor seis cilindros, direção hidráulica, freio hidrovácuo, rodas de liga-leve e ar-condicionado. Quem apresenta a máquina aos convidados é João Júlio Sombra, diretor social do Museu. Ele aponta o Opala como o último carro usado pelo industrial. “É particular, mas vai ficar aqui sob a guarda e exposição para visita”, descreve.

A cerimônia contou com a presença do gerente de Relações Institucionais do Grupo Edson Queiroz, Vitor Pedroza, e do gerente Geral de Transportes, Fernando Nóbrega. O diretor Jurídico do Museu, Magno Câmara, elogiou a iniciativa de manter viva a memória. “Dona Yolanda também utilizou durante muitos anos este carro”.