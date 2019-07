Caravana TV Diário chega a São Gonçalo do Amarante neste sábado

O município de São Gonçalo do Amarante, distante 55 quilômetros da Capital, é o próximo a se beneficiar com uma manhã de serviços diversos à população, por meio da 3ª edição da Caravana TV Diário. O evento acontece neste sábado (13), na Praça da Juventude, de 8h30 às 11h - para as competições esportivas - e de 9h ao meio-dia para a programação em geral. Serão ofertadas, também, atividades de recreação, entretenimento e oficinas culinárias.

A Caravana conta com serviços na área de saúde, como acompanhamento médico e realização de exames, e de cidadania, com a emissão de segunda via de documentos, como certidão de nascimento e registro geral. O evento traz, também, uma programação mais recreativa, com o desenvolvimento de oficinas de culinária e de lazer, como aulas de zumba, capoeira e outros eventos esportivos.

Cerca de 2 mil pessoas são esperadas para esta edição da programação, segundo estima o produtor de eventos do Sistema Verdes Mares, Júlio Costa. "Nós temos um retorno muito positivo. As comunidades comparecem por ser um evento para toda a família, além dos serviços ofertados".

Empreendedorismo

Para além do lazer, a Caravana traz ao público o quesito de empreendedorismo por meio do projeto "Território Empreendedor", da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), parceira do evento. Cristiane Peres, gerente de relações da empresa com a comunidade, ressalta que a intenção do projeto é a promoção do desenvolvimento regional, identificando, em São Gonçalo do Amarante, um potencial para alavancar a economia por meio do empreendedorismo.

Cristiane reforça, ainda, a propensão da população de São Gonçalo para o empreendedorismo. "O evento tem o intuito de unir a utilização do espaço público de São Gonçalo com a experiência de empreendedorismo para a população", fala.

A Caravana contará com especialistas prestando consultoria aos empresários do local, além de incentivar aqueles que pretendem seguir no ramo em um futuro próximo.

O apresentador da TV Diário, Silvino Neves, estará presente para abrir a programação ao lado do dançarino Netinho. Às 9h, os eventos recreativos começam com shows e apresentação de bandas e grupos de dança. Às 10h30, as performances se transformam em aulas com os ritmos de zumba e, após, de capoeira.

Pula-pula, distribuição de algodão doce, balões personalizados e trenzinho da alegria estarão disponíveis para as crianças durante toda a manhã. O mesmo acontece com as oficinas de culinária, serviços de saúde e de cidadania.

Sede da Caravana, a Praça da Juventude fez parte do Programa de Infraestrutura Social, que foi realizado pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, em parceria com a CSP. Ao todo, R$ 9 milhões foram investidos no programa social, que, de acordo com estimativa da companhia, beneficia cerca de nove mil habitantes da região.