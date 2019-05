Campanha foca no trânsito

De hoje até 31 de maio, o Sistema Verdes Mares abraça a campanha "Amigos do Trânsito" em uma série de reportagens abordando o convívio saudável entre os diversos modos de transporte e na prevenção de acidentes. A cada semana, o foco será um tipo de usuário: pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Entre as ações do período, estão blitze interativas com entrega de adesivos e bottons, dicas de trânsito, além de um quiz publicado semanalmente no site do G1 Ceará, onde os leitores poderão testar seus conhecimentos sobre o perfil tema da semana.

Ao longo do mês, a população também poderá participar sugerindo boas práticas no trânsito em um formulário disponível no site do Diário do Nordeste. Após as quatro semanas, um manifesto colaborativo será criado e disponibilizado para o público. As matérias temáticas estarão disponíveis em uma página especial no Diário online.

