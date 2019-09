Campanha Doe de Coração reúne depoimentos de conscientização

Por que se tornar doador de órgãos? A pergunta lançada pela campanha Doe de Coração marca a proposta feita à população em Fortaleza, durante uma das ações educativas e de conscientização que integram a programação durante o mês de setembro.

Neste ano, o movimento começou no campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), onde foi instalado um "Selfie point" próximo ao Centro de Convivência. No local, quem quiser participar pode gravar um vídeo opinando sobre qual a importância da doação de órgãos, e publicá-lo na rede social Instagram com a legenda #pqsoudoador. Após a gravação, o participante recebe um kit da campanha, com uma camiseta, um botton e adesivos Doe de Coração.

"Para mim, doar órgão é manter-se vivo em outra pessoa, com uma parte sua existindo em alguém", compartilha o estudante Jorge Nunes, aluno do curso de Engenharia Civil da Unifor. "Eu sempre vejo o pessoal com a camisa da campanha e queria participar do movimento, mas não sabia como. Não sou muito de gravar essas coisas, não entendo muito, mas sempre doo sangue quando tenho a oportunidade", revela.

Na quarta-feira (4), o "Selfie point" será transferido para o terminal de ônibus da Messejana, dando continuidade à ação. Em seguida, o equipamento vai para o Terminal do Papicu, no dia 11 e para a Beira-Mar, no dia 13. A atividade chega ao Terminal da Parangaba no dia 16, passando pela Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz no mesmo dia.

Objetivos

Já no dia 21, a ação será conduzida durante uma caminhada no Parque do Cocó. O último local a abrigar o equipamento será a Praça do Ferreira, no dia 27. Os vídeos gravados serão utilizados ao longo da campanha nas redes sociais e veículos de comunicação.

A campanha Doe de Coração é uma iniciativa da Fundação Edson Queiroz, promovida desde 2003, e tem como principais objetivos "orientar e incentivar as pessoas quanto à doação de órgãos", conforme esclarece o médico nefrologista Geraldo Bezerra, professor do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza.

"Vários problemas orgânicos, como insuficiência renal, hepática ou cardíaca são questões de saúde pública, e o transplante é uma opção terapêutica. Às vezes, é a única opção que vai literalmente salvar vidas. As pessoas têm que se conscientizar para autorizar a doação dos órgãos, porque, no Brasil, a legislação diz que só se pode fazer a doação se a família autorizar".

O professor destaca que o Ceará é o segundo Estado do Brasil que mais realiza transplantes de fígado, e o quarto com o maior número de transplantes renais. "Somos um centro de referência", diz.