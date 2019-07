Camarotes do Fortal 2019 oferecem comodidade aos foliões

Quando o Fortal ainda tocava axé à Beira-Mar, antigo espaço da micareta, a recepcionista Jackelline Magalhães, 55, lá estava vestida de uma "alegria contagiante", como descreve. Foi de pipoca ou vestida de abadá atrás dos trios elétricos. Agora, a foliã curte o Carnaval fora de época do alto da Cidade Fortal, área cenográfica de 25 hectares. Na última quinta-feira (25), Jack e um grupo de amigas "poderosas" cantaram e dançaram canções de Bell Marques, Saulo e Harmonia do Samba pela primeira vez no camarote, cujo ambiente dispõe de bebida, petiscos e conforto de sobra.

Em 2019, o Fortal celebra 28 anos com uma ampla estrutura premium no Camarote Mucuripe, que pode receber até 5 mil pessoas por noite em shows exclusivos de artistas nacionais. O sertanejo Gusttavo Lima e a dupla Pedro e Kauan, além do forrozeiro Wallas Arrais, comandaram a festa no primeiro dia. Ontem (26), se apresentaram Durval Lélys, Dennis Dj e Eric Land.

Neste sábado, Xand Avião aterrissa no palco junto com Gustavo Mioto, banda Sousete e Dj Pedro Sampaio. O espaço se despede do Fortal no domingo com Simone e Simaria, JM Puxado e Banda Eva.

Além disso, outros 500 camarotes corporativos, de empresas ou patrocinadores, preenchem de uma ponta a outra o Corredor da Folia, por onde passam os blocos. Seguranças particulares controlam a entrada e a saída de foliões, enquanto garçons servem os convidados com água, sucos naturais, refrigerantes, bebidas alcoólicas e comidas.

"A gente vem para esquecer o mundo lá fora", justifica Jackelline, ao ser questionada sobre o seu retorno à festa, que tem uma "magia especial" porque está reunindo as amigas de longa data. Do Jardim América, ela veio acompanhada das vizinhas Verônica e Carmem. "Pra mim, que sou do tempo em que o Fortal era na Beira-Mar, vou usar todo o meu fôlego para me divertir as quatro noites, porque vale muito a pena viver essa festa tão bonita de novo".

Encontros

Esta edição da micareta também é a primeira do empresário do segmento de veículos Evanir Ferreira, 50, no camarote. "Aqui, serve não só para divulgar a nossa empresa, mas principalmente reunir a turma de colaboradores e amigos", explica. Segundo ele, ter um espaço desse tipo na folia era desejo antigo que se realizou após um planejamento financeiro. "Graças a Deus, as condições melhoraram. Estamos comemorando".

Já são seis anos consecutivos vendo de cima artistas arrastando uma legião de fãs do axé, pagode e forró elétrico. Ex-micareteira de pista, a representante de vendas Yanna Máximo, 31, escolheu aproveitar a folia no camarote acompanhada de colegas de trabalho e familiares.

"Nós esperamos o ano todo por esse momento", assume. Para ela, a diversão é certa em qualquer espaço do Fortal. "Seja na pista ou aqui mais reservado, de todo jeito dá para curtir. O importante é não ficar de fora", vibra a foliã.