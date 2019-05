Burocracia x tragédia

Foi aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara federal projeto de lei que obriga a divulgação na Internet das informações completas sobre os alvarás de funcionamento de estabelecimentos como boates, casas de shows, bufês e espaços para festas. A proposta passou na forma de substitutivo do relator na comissão, o deputado cearense André Figueiredo (PDT). Mas é importante que se diga: medida assim, meramente burocrática, não deve ser considerada um ganho. Ou algo que supra a demanda de fiscalização. Sugere-se ao leitor e à leitora que listem, entre todas as pessoas que conhecem, aquelas que deixarão de ir a uma casa noturna após consultar e constatar a falta de um documento qualquer.

Histórico

A matéria foi encaminhada como uma espécie de remédio para prevenir tragédias como a da boate Kiss, em Santa Maria (RS), em janeiro de 2013, que resultou em 242 mortes e deixou 680 pessoas feridas. Remédio mais eficiente teria sido, sim, a fiscaliação rigorosa e orientada pela lei.

Miudinhas

Um grupo da pós-graduação em Biotecnologia de Recursos Naturais da UFC está estudando microalgas encontradas em rios, lagos, oceanos e até em solos úmidos. A ideia é trabalhar em aplicações em cosméticos, alimentos e tratamento de água.

Mostras

Amanhã é o Dia Internacional dos Museus. Instituições em Fortaleza, como o Memorial da Assembleia Legislativa, o Museu do Ceará e o Museu da Indústria, têm agendas integradas às celebrações.

O que deve ser o alvo

Do vereador Guilherme Sampaio (PT), diante do “decreto da bala”, disparado pelo Planalto: “A população está preocupada é com o desemprego, que vem aumentando vertiginosamente. Estamos assistindo o desemprego chegar à casa de 13%. Cerca de 13 milhões de pessoas estão sem ocupação”.

Reconhecimento

O presidente da Confederação Nacional do Comércio recebe hoje, em Fortaleza, a Ordem do Mérito Comercial do Ceará, concedida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado. José Roberto Tadros será homenageado pelas contribuições à atuação das instituições que compõem o Sistema Fecomércio.

PÍLULAS

Do senador Cid Gomes (PDT), sobre o corte de recursos para o ensino público superior: “Decisão absurda, inconsequente e irresponsável”. Vai para o Livro de Frases, no capítulo “Três em um”.

