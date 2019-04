Blog sobre diabetes é lançado

A família da assistente social Adélia Maria Holanda, 47, precisou se reinventar após o diagnóstico de diabetes tipo 1 do filho caçula, à época com apenas um ano de idade. Onze anos mais tarde, a mãe de João Luís Holanda, 12, decidiu compartilhar informações com outros pais através do blog "Diabetes e Vida", lançado ontem durante palestra sobre o estilo de vida de quem tem a doença.

O novo canal de comunicação, pensado e organizado por muitas mãos, diz Adélia, terá seis textos por mês ressaltando o tratamento, os cuidados e como encarar a diabetes de um forma mais leve. Nos primeiros conteúdos já disponíveis no blog, histórias de uma enfermeira, uma nutricionista e do próprio João sobre o diagnóstico da doença.

Durante o evento de lançamento, a psicóloga Maria Luíza Rocha de Andrade, destacou a necessidade de suporte familiar e mudança de hábitos para o controle da doença. "Os cuidados do diabetes se tornam um estilo de vida saudável com alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, visitas periódicas aos profissionais de saúde e acompanhamento psicológico".

Assim fez Adélia Maria, que chama de "recomeço" a transformação positiva provocada pela descoberta da diabetes do filho. "Eu digo muito que a partir disso, se comeu melhor, se viveu melhor, se incentivou a prática de atividade física", considera a assistente social, que desmistifica ainda a doença. "Ele não deixa de participar de nada na escola porque é diabético, não deixa de sair com os amigos. Ele só precisa de um planejamento e tem uma vida 100% normal".

Apesar da pouca idade, João Luís Holanda tem consciência da necessidade do autocuidado. "Eu pratico esporte e gosto muito de comer frutas e carne", revela o estudante que se alimenta de três em três horas e usa bomba de insulina diariamente.

