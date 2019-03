Binário é inaugurado no Itaperi

Motoristas de veículos, condutores de motocicletas e ciclistas que trafegam entre a Itaperi, Maraponga e a Parangaba, pela Avenida Silas Munguba, têm uma nova opção para evitar possíveis congestionamentos próximos ao terminal do bairro. Um novo binário, envolvendo as ruas José Meneleu e Dr. Manoel Teófilo, foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (13).

Conforme o prefeito Roberto Cláudio, que pedalou no trecho após a implantação do trecho, a intervenção possui 1.000 m² de novas calçadas, canteiros e 1,6 km de ciclofaixas nas duas vias alternativas.

“Essas adaptações vão trazer mais segurança para os ciclistas e pedestres que têm grande concentração na área, em virtude da Areninha da Vila Betânia que fica muito próximo”, explica o prefeito.

Ainda neste ano, conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), outros quatro binários devem ser inaugurados. Até agosto, no Bom Jardim, Parque Manibura e trinário da Avenida Duque de Caxias, no Centro. No segundo semestre, ainda sem mês definido, o binário da Santos Dumont com Lauro Nogueira.