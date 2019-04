'Bazar Solidário' começa hoje e vai arrecadar verba para instituições

Seja para atender crianças, idosos ou pessoas com deficiências, existem diversas instituições no Ceará que têm como missão ajudar. Contribuindo com a qualidade de vida de quem precisa de atenção especial, as organizações se deparam com o desafio da limitação financeira.

Para diminuir essa barreira, será promovido o Bazar Solidário, que começa hoje e segue até o dia 22, com itens doados pela Receita Federal, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. A ideia é que sejam beneficiados o Lar Torres de Melo, a Casa do Menino Jesus e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Maranguape.

O Bazar conta com produtos como eletrônicos, celulares, caixas de som, brinquedos, cosméticos, vestuário e até material de pesca, que serão comercializados abaixo do preço de mercado, como explica Lúcia Severo, gerente administrativa e financeira do Lar Torres de Melo. "Todos os produtos são novos. A importância da participação da sociedade em geral é comprar esses produtos para que possamos realizar os projetos apresentados à Receita", pontua.

O dinheiro arrecadado será para a revitalização de apartamentos dos idosos do Lar Torres de Melo, para construção de quadra de eventos na Apae e também em reformas no refeitório, salas e mobiliário da Casa do Menino Jesus. A ação será realizada na Rua 4 de Julho, 1048, Jaçanaú, no Maracanaú. As vendas ocorrem entre 18 e 22 de abril, das 8h às 16h. Os feriados de Semana Santa (19) e Tiradentes (21) não afetarão o funcionamento.