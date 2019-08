Bazar Solidário arrecada recursos para instituições de saúde infantil

Saúde infantil requer, muitas vezes, cuidados especiais que demandam recursos financeiros elevados. Para promover atendimento gratuito às famílias que não podem custear o tratamento de crianças, alguns profissionais da saúde encontram no Bazar Solidário a ajuda necessária para contornar as dificuldades.

A venda de produtos doados pela Receita Federal começa hoje e segue até domingo (4). Todo o dinheiro arrecadado beneficiará o Hospital Infantil Sopai, Sociedade de Assistência e Proteção a Infância de Fortaleza, e o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce (Nutep).

Entre os itens à venda há materiais esportivos, perfumes, celulares, aparelhos eletrônicos, roupas, brinquedos, materiais de pesca, equipamentos automotivos e bicicletas. Os produtos custam a partir de R$ 10,00.

Luís Eugênio França, diretor administrativo do Sopai, explica que a quantia arrecadada será usada para a compra de mantimentos, berços, fraldas e medicamentos, além de custear reformas na estrutura do Sopai. "Nós temos recursos do SUS, mas que não são suficientes para a manutenção do hospital. Então, estamos constantemente recorrendo a doações", diz.

Ele explica que, diariamente, são oferecidos serviços como os de neurologia e radiologia para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. No hospital, existem leitos específicos para receber pacientes com dependências químicas e transtornos mentais. "Esse serviço é muito visto pelas autoridades da saúde e autoridades internacionais", comenta Luís Eugênio sobre as atividades do Sopai.

Já no Nutep, instituição vinculada à Universidade Federal do Ceará (UFC), a área de atendimento às crianças que possuem transtornos no desenvolvimento neurológico deve ser expandida. "O grande enfrentamento que a gente tem é a ampliação do número de vagas", destaca o diretor do Nutep, Lucivan Miranda.

Cerca de mil crianças são atendidas pelo Núcleo e recebem acompanhamento para autismo, paralisia cerebral, deficiências como a visual e a auditiva. Os profissionais oferecem serviços de terapia ocupacional, fonoaudiologia, neurologia, ortopedia, por exemplo, aos pacientes encaminhados por postos de saúde ou oriundos de procura espontânea.

Lucivan observa que, a cada ano, há uma procura crescente por atendimento no Núcleo. "É preciso que as famílias carentes tenham lugar para atendimento", conclui o diretor e professor da Faculdade de Medicina da UFC.

Serviço

O Bazar Solidário acontecerá entre os dia 1º e 4 de agosto, das 8h às 17h, e funcionará na Rua Érico Mota, 1295, na Parquelândia. Para a entrada é cobrado o valor simbólico de R$ 5,00.

Como forma de pagamento para adquirir os produtos, serão aceitos cartão de crédito e dinheiro em espécie. Todos os ítens à venda foram fornecidos pela Receita Federal.