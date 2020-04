Bases poderão decidir por internação de casos suspeitos de Covid-19

Diariamente, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) geridas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebem pacientes de forma espontânea com suspeita da Covid-19. Ao mesmo tempo, sem o diagnóstico rápido, o risco de contaminação dos usuários do sistema público de saúde e dos próprios profissionais aumenta. Para reduzir a demanda nas UPAs, seis bases para diagnóstico precoce serão instaladas em postos municipais das seis regionais da cidade, até o dia 1º de maio. O novo protocolo de atendimento foi anunciado pelo prefeito Roberto Cláudio em transmissão ao vivo, nesta segunda-feira (27).

Ao passar por exames e avaliação da equipe médica da base, o paciente poderá ser internado rapidamente no Hospital de Campanha montado no Estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica.

As seis bases instaladas nos postos de saúde terão teste de coleta de swab, eletrocardiograma, serviço laboratorial e um ambulância para realizar o transporte seguro dos casos suspeitos para o Hospital de Campanha do PV. Os nomes dos postos serão revelados até quinta-feira (30).

"Vamos fazer uma base adicional em que a gente vai poder, com protocolos bem estabelecidos, identificar que pacientes devem se internar. E de lá mesmo teremos ambulâncias nas seis unidades para fazer a transferência direto, sem passar pela UPA, desse paciente da atenção primária, para a internação, inclusive no hospital de campanha do PV, ponto de escolha para pacientes com sintomas leves e moderados", afirmou o prefeito Roberto Cláudio, em transmissão nas redes sociais.

Os postos de saúde de Fortaleza já contam com, pelo menos, dois oxímetros de pulso, aparelho usado para verificar a saturação de oxigênio no sangue, mais um indicador para possíveis casos da doença.

A capital cearense lidera o número de pacientes confirmados, além dos óbitos do Estado, acumulando 5.326 casos e 316 mortes, conforme dados na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), desta segunda-feira. Já o boletim de Covid-19 da SMS aponta tendência de deslocamento dos casos para os bairros Cais do Porto e Vicente Pinzon - áreas com baixo e muito baixo Índices de Desenvolvimento Humano (IDH).

Leitos

Antes de realizar a live, o prefeito Roberto Cláudio participou de uma reunião com a equipe da SMS para falar sobre as vagas de leitos do Hospital de Campanha no PV.

"Já tiveram 111 pacientes que passaram pelo Hospital de Campanha do PV. No momento, 74 estão internados. Alguns regulados, já em transferência ao longo da noite", revelou o chefe do Executivo municipal. Dos internados, cinco estão entubados. Outra preocupação do Município é o numero significativo de pessoas usando máscara de oxigênio sob pressão - indicativo de quando o quadro está de moderado para grave.

Até esta segunda-feira (27), o Hospital de Campanha do PV contava com 102 leitos de média e baixa complexidade. Na transmissão, o prefeito anunciou que outras 51 vagas devem ser liberadas até a manhã desta terça-feira (28). "Estão sendo montadas camas com lençóis", explicou.

No limite

Outro anúncio feito na live foi a ampliação no número de leitos de três UPAs municipais. As unidades dos bairros Bom Jardim, do Dendê e do Edson Queiroz contarão com dez enfermarias extras a partir do dia 1º de maio.

Cinco das UPAs já haviam sido contempladas, somando um total de mais 140 enfermarias para os pacientes. Dessa forma, o número agora passa para 170.

Sobre as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Dr. José Frota (IJF), o prefeito Roberto Cláudio informou que "estamos com 49 dos 50 leitos ocupados, mas já com transferência acontecendo. Estamos trabalhando no limite da capacidade".