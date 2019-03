Barragem do Cocó sangra após fortes chuvas em Fortaleza

Com a chuva registrada durante o último sábado (9), de 51,2mm, a barragem do açude do Rio Cocó voltou a sangrar. Depois de ter perdido volume na sexta-feira (8), o reservatório localizado no bairro Jangurussu, em Fortaleza, recebeu novo aporte com as fortes chuvas que alcançaram a Capital e, por volta das 11 horas da manhã, sangrou novamente.

Os responsáveis pela barragem abriram uma das três comportas do açude em razão da sangria. Moradores da comunidade aproveitam o volume para pescar e mergulhar. Neste ano, o reservatório sangrou pela primeira vez no dia 7 de fevereiro.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão para este domingo (10) é "nebulosidade variável com chuvas isoladas na faixa litorânea e no sul do Estado. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva". O órgão ainda informa que a temperatura máxima do Estado pode chegar a 32ºC, e a mínima, 24ºC.