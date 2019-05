Av. 13 de Maio registra trânsito tranquilo na manhã de segunda em dia de Nossa Senhora Fátima

Trânsito tranquilo marca a manhã desta segunda-feira (13), na avenida 13 de Maio, no bairro de Fátima, em Fortaleza, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Agentes Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e do Via Livre auxiliam o tráfego no local.

Em dias de celebração de missas segundo a AMC é comum ter um aumento do fluxo de carro, mas dessa vez provavelmente muita gente “fugiu” da avenida prevendo a grande movimentação.

Além dos agentes de trânsito que também foram para auxiliar a travessia dos pedestres, a Polícia Militar foi acionada ao local para realizar a segurança.

Missas e procissão

As celebrações a Nossa Senhora de Fátima começaram às 5h desta segunda (13), com a realização de uma série de 11 missas na Igreja de Fátima (Avenida 13 de Maio, 200, Bairro de Fátima).

Às 18h, haverá a saída da procissão, com concentração na Igreja do Carmo (Avenida Duque de Caxias, S/N, Centro). E às 20h, será realizada a missa campal, na Igreja de Fátima. Acesso gratuito.

Tradição

Em torno de 30 mil fieis são aguardados nas celebrações a Nossa Senhora de Fátima. Seguindo a tradição católica, devotos da santidade comemoram os 102 anos de sua primeira aparição, no dia 13 de maio de 1917, em Fátima (Portugal).