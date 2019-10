Aumento da temperatura do mar afeta vida marinha em Fortaleza

É como se um fio conectasse todos os seres vivos, em diferentes ambientes e necessidades. Quando algo não está certo de um lado, os impactos são percebidos em cadeia. A constatação é imediata quando pesquisa internacional, com participação de especialistas cearenses, conclui que a temperatura do mar aumentou 0,8 ºC no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, em Fortaleza, nos últimos 30 anos.

Embora o número pareça mínimo, os efeitos são extensos. Os corais - organismos fundamentais para a pesca e a produção de oxigênio - já apresentam os primeiros sinais de degradação. Como não se adaptam à variação de temperatura, animais marinhos sofrem um processo de branqueamento e podem morrer.

Integrante do Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC), o professor Marcelo de Oliveira afirma que os prejuízos são graves. "Imagina que toda a vida marinha está adaptada a uma pequena variação de temperatura. Então, aumentar quase um grau em 30 anos é muito", esclarece, sobre o estudo internacional realizado em parceria com universidades de países como França, Espanha, Itália, Portugal e Reino Unido.

Entre os impactos, Marcelo conta que os animais podem perder a função de proteger a linha de costa do mar, ocasionar o aumento da erosão das praias, prejudicar a pesca e até diminuir a oferta de chuvas. "Esses ecossistemas absorvem o carbono que a gente está emitindo com nossos carros, indústrias e as queimadas. Os corais absorvem esse carbono. Se a gente perde isso é um grande problema, porque a gente está intensificando essas mudanças", explica.

Beleza ameaçada

As florestas de animais marinhos enchem os olhos de quem consegue mergulhar nas riquezas naturais. Para Cynthia Ogawa, doutora em Ciências Marinhas, a prática se tornou hábito, há 17 anos, quando ela começou a observar as águas do Parque da Pedra da Risca do Meio. "Quando eu comecei a mergulhar eu não lembro de ver floração de algas. Nesses dois últimos anos, mergulhando no Parque, eu vi várias vezes a ponto de cobrir corais. Meu palpite, como bióloga, é que isso tenha relação com a poluição por esgoto que vai parar no mar e uma mudança da temperatura que tornou mais propicia à propagação das algas".

Com isso, Cynthia pontua que essa floração dificulta a sobrevivência de outros organismos como os corais. "Eles começam a ser soterrados e isso vai impedir que eles tenham acesso a oxigênio e nutriente", reforça.

Ela lembra que os ecossistemas aquáticos são interligados e que, quando um rio é poluído, com o derramamento de esgoto, por exemplo, a sujeira também chega ao mar. "Até a década de 1970, a humanidade tinha uma visão de que, pelo tamanho dos mares, a gente poderia despejar o que fosse que ele conseguiria abarcar. Hoje a gente sabe que é um sistema limitado.

Na rotina de mergulho, Cynthia percebe o acúmulo de sacolas plásticas e garrafas também na faixa de areia. Ela conta que é preciso refletir sobre essa forma de poluição, que pode ocasionar a morte de animais. "Hoje a gente tem muito acesso à informação, mas falta às pessoas assumirem as responsabilidades pelas escolhas do dia a dia. O planeta não tem capacidade aguentar o que a gente faz pra sempre", alerta Ogawa.

Histórico

Atualmente, estamos em uma segunda transição ambiental, como o período é definido no estudo do Labomar. Marcelo conta que o estudo fez uma análise global na qual foram avaliados os danos decorrentes da Revolução Industrial, quando a degradação do ambiente marinho foi marcada pela pesca em grande quantidade. "Aqui no Ceará, por exemplo, a pesca foi tão intensa que reduziu várias espécies como lagosta, sirigado e pioba. É um grave problema para os nossos pescadores artesanais, aqui em Fortaleza tem mais de oito mil", avalia.

Agora, há uma intensificação da degradação com o aumento do nível do mar, a intensificação das ressacas, aumento das secas e menos água doce nos estuários, transição entre o rio e o mar. "Se você perguntar para qualquer pessoa que conheça o mar, vai dizer que ele não é o mesmo de 30 anos atrás. Tem menos tubarão, arraia, tartaruga, menos peixes grandes".

Marcelo diz que para a mudança do cenário é necessário melhorar o manejo de esgoto que é destinado ao mar, além de regularizar a atividade de pesca para que possa acontecer de forma sustentável. Sobre os hábitos da população, o especialista conta que "a gente tem de implementar uma economia de baixo carbono, efetivar a mobilidade urbana por metrô e bicicletas. Controlar as queimadas, que afetam muito as mudanças climáticas, e hábitos como a reciclagem, consumo de produtos sustentáveis e controle dos resíduos. Ainda dá pra resolver, mas temos de correr".

Fiscalização

Por nota, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) informou que realiza rotineiramente ações de combate à poluição hídrica. De acordo com a Prefeitura, fiscais da Agefis, em parceria com técnicos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), fazem a verificação dos imóveis que não estão interligados à rede pública de esgoto e outros que lançam efluentes de forma irregular na rede pública de esgoto e/ou nas galerias pluviais. Segundo o Código de Obras e Posturas (Lei 5.530/81), não interligar o imóvel à rede pública de esgoto gera multa de R$ 86,57 a R$ 12.985,50, que varia de acordo com o nível de poluição gerada.

Conforme a nota, até ontem, quarta-feira (23), foram realizadas 817 autuações/notificações em 2019. Já sobre a poluição na praia e no entorno da orla fortalezense, a Prefeitura segue o cronograma de limpeza de recursos hídricos em todos os bairros.