Associações são beneficiadas em bazar com produtos da Receita

Os compradores ficam duplamente felizes: adquirem um produto de qualidade e barato e, por tabela, ajudam instituições que atendem crianças, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade. Às beneficiadas, resta uma satisfação que nem sequer pode ser calculada. Entre os dias 12 e 13 de outubro, o Bazar de Casa oferece produtos doados pela Receita Federal para arrecadar recursos importantes na manutenção das atividades das associações cearenses Pequeno Mundo e Casa de Vovó Dedé.

As vendas serão feitas em um espaço próximo ao Atacadão de Caucaia, no Km 1 da CE-090, das 8h às 17h. Estarão disponíveis produtos como artigos de decoração, celulares, equipamentos eletrônicos e brinquedos com custo abaixo de mercado.

Um dos focos da ação, a Associação Pequeno Mundo, com cerca de 150 pessoas em atendimento hoje, entre crianças e idosos, era apenas um projeto em 1989, segundo Irmã Leônia, presidente da associação. "Com bastante luta, em 2003, nós conseguimos tornar o projeto em uma associação de verdade e passamos a ajudar mais pessoas", explica. De acordo com ela, de lá para cá, a instituição, localizada no bairro Floresta, vem promovendo ações de apoio às famílias em vulnerabilidade social, com o objetivo de despertar a busca pelo crescimento profissional, cultural e humano, com oficinas de música, capoeira, informática, artes e reciclagem de materiais.

Com ações sociais também relevantes, a Casa de Vovó Dedé atende crianças a partir de seis anos e adultos até 29, principalmente, na Barra do Ceará e Pirambu. "Atualmente, estamos com 1.470 pessoas assistidas e três vertentes de ocupação: música, tecnologia e audiovisual", esclarece o coordenador Jonab Fernandes.

Benefícios

Ele afirma que o valor arrecadado no bazar vai ser direcionado para a área de tecnologia da Casa. "Pretendemos abrir uma indústria de produção de jogos, além da fábrica de softwares e animação gráfica", expõe. As fábricas vão funcionar com a ajuda dos próprios alunos dos cursos da instituição, da comunidade do Pirambu e da Barra.

Para a Irmã Leônia, o apurado do bazar será essencial para a construção de uma quadra esportiva para crianças e idosos. "Com essa ajuda, cada vez mais podemos evitar que eles se envolvam com drogas ou coisas piores. A situação da juventude daqui é bem complexa", explica.

Embora o bazar ajude em outros objetivos, as duas associações pedem que as doações básicas não cessem. "Sempre há necessidade de alimentos, produtos de higiene e material escolar. Precisamos do básico para manter a casa funcionando e atendendo à comunidade", diz Irmã Leônia. Jonab também enfatiza que a Casa de Vovó Dedé recebe qualquer doação. "Não existe valor mínimo", afirma.