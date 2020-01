As lições do engarrafamento

Como amar uma cidade que inaugurou o congestionamento da meia-noite? A última semana foi um inferno para quem precisou trafegar, a qualquer hora do dia e da noite, pelo viaduto do Makro, em obras de duplicação. Uma fila quilométrica se formou na descida de acesso à Avenida Alberto Craveiro, em direção ao Aeroporto. Com a interdição de uma das pistas, formou-se um funil que estrangulou uma das principais artérias do trânsito que ligam dois mundos: a periferia da região sudoeste da Capital e o corredor da Avenida Raul Barbosa que leva aos bairros mais ricos.

Nunca me irritei tanto na volta do trabalho, com o ônibus parado naquele viaduto, naquela hora (mais de 23h). Como amar uma cidade que causa tantos transtornos a seus moradores e visitantes?

Foi quando, sentado na cadeira de um Siqueira-Papicu lotado de trabalhadores de bares e restaurantes, de lojas de shopping ou simplesmente ambulantes, estudantes noturnos, à espera de algum movimento, olhei pela janela e comecei a lembrar das décadas passadas. Como Fortaleza inchou! Do alto do viaduto do Makro, avistamos aquele paredão de edifícios, de leste a oeste, as torres de TV, as luzes dos prédios. A BR-116 que nunca para. A Avenida do Aeroporto virou aquela veia do corpo da Cidade que irriga seus órgãos mais distantes da orla. Como o Montese cresceu! Meu finado Ginásio Anchieta virou faculdade ao lado do Shopping da Parangaba, que era uma fábrica de gesso na minha infância.

Hoje, levo uma hora de ônibus do terminal do Siqueira, que fica na Vila Peri, à Praça da Imprensa. Pela minha janela, vejo sacos de lixo decorando os canteiros centrais da avenida Osório de Paiva, em meio às árvores plantadas nos anos 1990. Como amar uma cidade que não esconde seu lixo e exibe, sem pudor, seus sofás abandonados e restos de comida que atraem ratos, muriçocas e cães de rua? Logo, o "cambão" (para quem não sabe, é como rebaixamos o ônibus, melhor que lata de sardinha) corta a Vila Manuel Sátiro (não faz sentido o coletivo não ser integrado com a estação do metrô), segue pela avenida Godofredo Maciel (os canteiros centrais servem à corrida), passa pelas beiras do Montese até a Avenida do Aeroporto.

Medo, medo, medo! Lá vem a perigosa curva da Itaoca, muda de limite de velocidade de uma hora para outra. Na parada, sobe um ladrão com uma peixeira no ônibus, vai recolhendo os celulares dos passageiros. Meu Deus, ele está vindo em minha direção no fundo do ônibus. A mulher ao meu lado esconde a bolsa debaixo da cadeira e o celular na meia debaixo da bainha da calça. Imito. Oh, meu Deus, ele pode levar minha mochila, mas deixa meu celular. Nem lembro todas as senhas dos aplicativos e tantas fotos que não fiz backup. Na altura da porta dos cadeirantes, ele desiste do arrastão e foge pela porta do motorista. Ufa, meu Menino Jesus de Praga (sou devoto, filho de mãe católica da Parangaba), fico devendo mais essa. Como amar uma cidade onde se perde um celular num assalto a ônibus no começo da tarde?

Vida que segue. São os gatinhos do calçadão do Cocó ao longo da Avenida Raul Barbosa que vão distrair nas próximas paradas. Ainda bem que almas caridosas alimentam esses bichos. Estão reformando os canteiros centrais desse caminho que me leva à Desembargador Moreira, ao prédio cinzento de concreto da Assembleia Legislativa, suas árvores com plaquinhas de identificação no jardim. Cruzando a Avenida Pontes Vieira, é uma outra Fortaleza. Conheço quem nunca ultrapassou essa barreira simbólica da cidade. Que nunca viu o que tem do lado de lá da Avenida 13 de Maio ou que se aventurou pelas bandas além da finada Perimetral (hoje batizada de Avenida Luiz Vieira; quem usa esse nome?) e da ponte do Bom Jardim, do Rio Maranguapinho (a cada dia, uma nova fossa de esgoto e lixo rasgando a fronteira entre o lado oeste miserável da cidade, que vomita no Rio Ceará e no mar da Barra do Ceará, onde esta terra indígena foi encontrada pelos europeus e viu até o avião do autor do Pequeno Príncipe).

Como amar uma cidade com tantos contrastes sociais, crimes ambientais, dificuldades de locomação? Às vezes, dá vontade de nunca sair de casa para evitar as dores de cabeça que encontro em cada esquina. Mas a vida, a exemplo do amor, não é totalmente racional. O congestionamento do viaduto do Makro vai passar. O lixo, um dia, será recolhido, e o forró das vovós na Osório de Paiva não deixará de ser mais animado por conta de um sofá abandonado no canteiro central. Se você não vive em Fortaleza, não fale mal da minha cidade na minha frente ou ganhará um inimigo. O Siqueira-Papicu demora, vem lotado, tem assalto, quebra, vaza água do ar-condicionado em cima da gente. Mas suas janelas vão sempre me mostrar uma nova marmota do nosso cotidiano. Como cearense da gema que sou, darei uma gaitada, uma vaia ou uma rabissaca. Às vezes, sinto até orgulho. Estamos virando uma metrópole, gigantesca, novas fronteiras, novos pontos de referência. Somos assim.