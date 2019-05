Aprovados na Unifor devem matricular-se de 29 a 31 de maio

A Universidade de Fortaleza (Unifor) divulgou o resultado do Processo Seletivo 2019.2. Nesta etapa, a Instituição contou com mais de 3 mil candidatos inscritos, que concorreram a 33 cursos de graduação. O resultado deve ser acessado no endereço www.Unifor.Br.

Durante o período de 29 a 31 de maio, a Unifor realizará a matrícula dos candidatos classificados no último Processo Seletivo. Para a matrícula, os candidatos deverão apresentar uma foto 3x4, cédula de identidade, certificado de conclusão do Ensino Médio, título de eleitor (para maiores de 18 anos) e comprovante de quitação com o Serviço Militar, no caso de candidatos brasileiros do sexo masculino e maior de 18 anos.

Também serão exigidos o CPF (original ou cópia), Contrato de Serviços Educacionais assinado pelo candidato maior de 18 anos ou, quando menor de idade, pelo responsável legal. Documento disponibilizado após resultado positivo do processo seletivo participado. Pode ser retirado no guichê de atendimento da Central de Atendimento.

Comprovante

Para menores de 18 anos, cópia autenticada ou original do CPF e da cédula de identidade do seu responsável legal. Além disso, será solicitado o comprovante de pagamento do boleto referente à primeira parcela da semestralidade. O boleto pode ser quitado em agências bancárias ou na tesouraria da Unifor, localizada ao lado da Central de Atendimento, no prédio da Reitoria.

O candidato que não comparecer ao local determinado dentro do prazo estabelecido, ou não apresentar os documentos exigidos, perderá o direito à vaga e sua classificação no vestibular não terá mais a eficácia. A matrícula será efetivada no período de 29 a 31 de maio, no Campus da Unifor, no hall do Bloco D.