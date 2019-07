Apreensão de aparelhos de som em Fortaleza cai 37% em 2019

O silêncio é essencial para a qualidade do sono, concentração nos estudos ou mesmo para o descanso que a rotina intensa demanda. Mas, em diversas situações, a paz é interrompida por barulhos de carros ou de estabelecimentos comerciais. Os principais vilões são os equipamentos de som instalados em veículos, conhecidos como paredões, e representam 90% das apreensões da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), em 2018. Entretanto, as ações de combate têm surtido efeito: o confisco dos dispositivos caiu 37% na capital.

Em 2018, a Agefis realizou 1.912 fiscalizações relacionadas à poluição sonora, que resultaram em 828 autuações e 416 apreensões de equipamentos sonoros. Nos cinco primeiros meses daquele ano, foram 204 apreensões.

Em 2019, até maio, foram 641 fiscalizações, que resultaram em 274 autuações e 128 apreensões, conforme levantamento do Núcleo de Dados do Sistema Verdes Mares. As multas podem chegar a R$ 2.077,20.

"A gente tem reclamações bem diversas em relação à poluição sonora, mas o comum são as referentes aos paredões de som", pontua o diretor de Planejamento da Agefis, Márcio Bezerra. Responsável por combater os excessos na utilização de equipamentos sonoros, a Agência apreende cerca de 25 dispositivos de som por mês em ações de combate à poluição sonora na Capital.

Fiscalização

Segundo a Agefis, a diferença entre os anos é natural e reflexo da intensificação estratégica da fiscalização em outros períodos identificados como de maior incidência de irregularidades. O uso de paredões de som é vedado nas vias, praças, praias e demais espaços públicos, de acordo com a Lei nº 9.756/11. Nela é estabelecido que o nível máximo de som permitido é de 70 decibéis no período de 6h às 22h. No horário noturno, entre 22 horas e 6 horas, o nível máximo cai para 60 decibéis.

Moradores de um prédio na Heráclito Graça, no Centro, conviveram com transtornos decorrentes da poluição sonora emitida por um bar da região durante um ano. Entre janeiro de 2018 e junho de 2019, a Agefis executou quatro autuações por falta de alvará de funcionamento no local, sendo a última com embargo e flagrante de poluição sonora, quando o estabelecimento teve suas atividades interrompidas temporariamente.

Incômodos

"Nunca foi vontade do prédio fechar o bar. Estamos falando de empregos, da fonte de renda do empreendedor, mas incomodava. O nosso intuito era que respeitasse a comunidade do entorno", reflete o síndico, que preferiu não ser identificado. Ele diz que já chegou a frequentar o bar, mas que o excesso passou a incomodar os moradores, entre eles idosos, estudantes e pessoas com deficiências. "As pessoas não podiam descansar na semana, na volta do trabalho, e nem no fim de semana por conta do som", justifica.

Durante a fiscalização, outras irregularidades podem ser analisadas, como a situação das licenças ambientais, de publicidade, do alvará de funcionamento e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Foi o que aconteceu em um posto de combustível, na Av. 13 de Maio, alvo de reclamações dos moradores do entorno por conta do barulho que se tornou rotina aos fins de semana.

Marcos Lopes da Ponte, 54, mora há seis meses na região e conta que todos os fins de semana convive com a poluição sonora emitida pelo espaço utilizado para o consumo de bebidas. "As pessoas não sabem como agir ou como denunciar", ressalta.

Conforme a Agefis, o posto teve seis autuações e notificações, entre abril e junho de 2019, por falta de alvará de funcionamento, falta de licença ambiental e por ignorar a Lei nº 9.275/2007, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis da capital no horário entre 20h e 8h.