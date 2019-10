Além dos maquinistas, outras duas vítimas do acidente no VLT de Fortaleza estão hospitalizadas

O acidente envolvendo dois trens do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) Ramal Parangaba-Mucuripe, ocorrido no último sábado (28), deixou mais duas vítimas feridas, além dos dois maquinistas que dirigiam os veículos.

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), que gerencia o VLT, confirmou a existência dos dois passageiros, que seguem internados em diferentes unidades de saúde da Capital após o acidente. A análise foi verificada, segundo o órgão, "durante esta semana, no decorrer dos trabalhos de assistência às vítimas do acidente".

O Metrofor confirmou os nomes de Francisco Cícero Gomes de Melo, de 44 anos, cujos cuidados são realizados no Instituto Dr. José Frota (IJF); e Ezeneti Pereira de Morais, internada no Hospital Uniclic. "Além de Francisco e Ezeneti, os condutores Jonas Targino e Luiz Gonzaga seguem em unidades de saúde, ambos em situação estável, recebendo os cuidados médicos necessários", informou a Companhia, em nota.

Francisco Cícero

O filho do advogado Francisco Cícero, o estudante Bruno Melo, 22, confirmou a presença do pai no VLT durante a colisão. Ele sofreu duas contusões, uma no osso do ombro direito, o qual foi dividido em duas partes, e uma na cabeça - nesta, a cirurgia requereu cinco pontos.

De acordo com o estudante, Cícero foi prontamente encaminhado ao IJF após o acidente. Lá, contudo, o pai demorou a ter um atendimento adequado. "Ele chegou lá mais ou menos às 13h e ficou no corredor. Foi para o leito apenas às 21h", narra.

"Alguém 'de dentro' (do IJF), com boa vontade e poder de mando, deve ter visto a real situação dele e que não tinha a mínima possibilidade de ficar no corredor", complementa Bruno Melo, ressaltando o acesso ao leito só foi possível após várias conversas com responsáveis pela gerência da unidade de saúde.

O filho do advogado acrescenta que Cícero permanece sendo medicado constantemente contra as dores no ombro e aguarda na fila pela cirurgia necessária; para a qual, conforme Bruno, ainda não foi definido prazo, em razão da lotação do hospital.

Cuidados

O Metrofor ressaltou que após a identificação dos casos, equipes foram mobilizadas para dar apoio, a fim de "ficar próximo ao paciente e de sua família, acompanhando a evolução do quadro de saúde, e as demandas geradas, no sentido de auxiliar na resolução imediata de eventuais problemas".

O Diário do Nordeste entrou o contato com o IJF para requerer mais informações sobre o estado de saúde e o atendimento de Francisco Cícero, mas não foi respondido até a publicação desta reportagem.

História

Bruno Melo relatou que o pai usava a linha Parangaba-Mucuripe do VLT uma ou duas vezes na semana. No dia do acidente, o advogado, que mora em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, usou a linha para se deslocar à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE). Cícero iria se reunir com um colega, para conversar sobre detalhes da publicação de um livro, que seria feita nesta quinta-feira (3).

Além disso, Cícero também se preparava para comemorar mais um ano de vida, uma vez que o aniversário de 45 anos do advogado é nessa sexta-feira (4).