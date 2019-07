Adeus a Roberto Martins Rodrigues

Familiares, amigos e colegas de profissão se despediram, ontem, do jurista cearense Roberto Martins Rodrigues. O advogado faleceu, aos 90 anos, de septicemia, uma infecção generalizada do organismo, na noite anterior. O velório e a cremação do corpo aconteceram na funerária Ethernus, na Aldeota.

Notável pela atuação na área, o jurista era tido como a maior referência cearense no campo de Direito Administrativo. Roberto Martins Rodrigues foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE), de 1960 a 1963 e de 1970 a 1977; conselheiro federal da entidade e professor titular de Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza (Unifor), em Mestrado e Doutorado.

"Era um homem desapegado dos bens materiais e defensor intransigente da solidariedade, do respeito à dignidade da pessoa humana, sobretudo dos mais pobres. O mundo perde uma das inteligências mais brilhantes que já povoaram a terra", manifestou o advogado Djalma Pinto

. Para ele, o cearense foi um "precursor do direito de defesa na amplitude consagrada na Constituição. Quando ninguém no Brasil propagava ou defendia o direito de defesa, o professor Roberto Martins Rodrigues já demonstrava à sociedade brasileira a necessidade do seu integral respeito para a concretização do ideal de justiça e da harmonia no grupo social", conclui.

O jurista e músico Ricardo Bacelar relembrou o amigo como um homem significativo para a advocacia.

"O Roberto influenciou muitas gerações de operadores do Direito. Era um profundo conhecedor do Direito Administrativo, de referência nacional. Além de ser um ser humano fantástico", diss o jurista e músico Ricardo Bacelar

"Um exemplo na luta por uma advocacia sempre respeitada e um defensor das nossas prerrogativas. Um estudioso incansável e um influente pensador dos nossos tempos. Me solidarizo com a família de Roberto Martins Rodrigues neste momento de dor e pesar", ressaltou o presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas. Em nota, a entidade classificou a perda como irreparável e decretou luto oficial de três dias.