Abertura do Ceará Natal de Luz encanta com show de Alceu Valença

O tempo se fez generoso em 2019 para os admiradores da programação de fim de ano e, faltando pouco mais de um mês para os festejos, o clima natalino já pode ser sentido na cidade. Em especial aos que estiveram ontem (21) na Praça do Ferreira, a noite foi repleta de encantos e atrações, na abertura da 23ª edição do Ceará Natal de Luz.

A programação teve início com um concerto da Orquestra Popular do Nordeste, seguido de um show de luzes. Logo depois, a árvore que homenageia o mestre de cultura Espedito Seleiro foi acesa e o CineTeatro São Luiz recebeu em sua fachada uma projeção mapeada, se transformando em uma tela de audiovisual.

O atendente Franscico Jhonatan Niterói, 32, trabalha no Centro e todos os anos vai direto do expediente para a festa, que, para ele, transmite mensagem de paz. "Eu gosto muito, me traz alegria e felicidade. A árvore deste ano está muito bonita e o evento é feito com segurança", comenta.

Quando os cânticos natalinos ecoaram por toda a praça, as atenções se voltaram para um dos momentos mais tradicionais e admirados da programação: a apresentação do Coral de Luz, com a participação de 130 crianças nas sacadas do Hotel Excelsior.

Para a servidora pública Liana Coutinho, 39, foi um dos momentos mais esperados, especialmente por ser a primeira vez que participa da festa. "Trouxe meu filho pra ver o coral e a chegada do Papai Noel. Natal pra mim é nascimento, mudança, crescimento, a chegada do Salvador".

Com roupa inspirada também nos desenhos e cores do mestre Espedito Celeiro, o Papai Noel chegou ao local, este ano, como num passe de mágica. Uma grande nevasca de espuma caiu sobre o público na Praça do Ferreira, deixando o momento ainda mais especial para a arquiteta Andréa Verçosa, na companhia dos filhos.

"É tempo de esperança, né? Que as pessoas, nesse período, se tornem mais amorosas, pensem mais nos outros. Eu sempre espero um mundo melhor para todos e a chegada do menino Jesus reforça isso".

Show

Fortalezenses e turistas ainda foram brindados com o show do cantor Alceu Valença no encerramento da noite. Em seu repertório, músicas já consagradas no cenário musical regional e nacional foram reproduzidas de forma fiel por um público para lá de animado, com famílias inteiras.

A programação do Ceará Natal de Luz vai até o dia 23 de dezembro em mais quatro cantos da Capital: as praças Portugal e Luiza Távora, na Aldeota, Cristo Redentor, no Centro, e no Estoril, na Praia de Iracema. O evento é realizado pela CDL Fortaleza e pelo Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, apresentado pelo Ministério da Cidadania, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.

O Natal de Luz é apoiado, ainda, pelo Governo do Estado, Câmara Municipal de Fortaleza, Assembleia Legislativa do Ceará, Sistema Verdes Mares, Faculdade CDL, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus), Indaiá, Shopping Del Paseo, Shopping Aldeota e Jardins Open Mall.