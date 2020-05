500 famílias de Fortaleza recebem R$ 100 em vale alimentação

Pelo menos 500 famílias que moram na cidade de Fortaleza passaram a receber doações no valor de R$ 100 em vale alimentação entre terça-feira (5) e quinta-feira (7). A ação começou a ser realizada pela Fundação Casa da Esperança, localizada no bairro Luciano Cavalcante, na Capital.

A ajuda financeira foi viabilizada pela ONG nacional Fraternidade Sem Fronteiras, cujo principal objetivo é reduzir os danos humanos e sociais provocados pela pandemia da Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus. Na primeira etapa de entrega, foram distribuídos cartões para 160 famílias, cuja grande maioria se encontra em situação de vulnerabilidade social.

"Nós vamos distribuindo conforme o repasse das doações acontece", explica a psiquiatra e presidente da Casa Esperança, Fátima Dourado. O planejamento inicial da associação, segundo ela, era fazer a entrega dos cartões até essa sexta-feira (8), mas "com o endurecimento das regras do isolamento, pensamos nas pessoas que vêm de ônibus e resolvemos antecipar".

Método

"Neste momento, em que muitos preferem desafiar a doença, preferimos seguir as recomendações sanitárias da melhor forma possível. Com o cartão, apenas uma pessoa da família precisa vir buscar na sede e pode comprar o alimento que tem necessidade em qualquer loja da rede de supermercado que está nos apoiando, dentro do próprio bairro", diz Fátima sobre a forma escolhida para fazer a doação e, ao mesmo tempo, evitar a aglomeração de pessoas.

Durante a próxima semana, de acordo com a presidente da Casa Esperança, outras 340 famílias de todos os bairros da Capital devem receber a segunda parte da doação. "Estamos estudando, para essa segunda etapa, alguma maneira de entregar esses cartões nas casas dessas famílias, justamente para evitar aglomerações", pontua.

Para Fátima, contudo, embora a situação seja ainda triste em razão das centenas de milhares de casos confirmados e do número de óbitos em decorrência da doença aumentar, é preciso pensar positivamente. "É uma alegria poder estar do lado de quem ajuda o próximo, do lado de quem zela pela vida mesmo. Muitos falam sobre a economia, mas sem a vida, não teremos nem ela. Então, eu penso que podemos ajudar agora para depois nos recuperarmos economicamente".

Apoio

Segundo a dona de casa Girlene da Silva, de 29 anos, a ajuda chegou em boa hora. "Esse vale vai me ajudar bastante. É um alívio, na verdade, pois meu marido ficou desempregado por causa da pandemia e ele era a única fonte de renda da casa", narra.

A mulher mora com o marido e os três filhos no bairro Messejana e conta que toda a família ansiava pela ajuda. "A situação está muito difícil. Já vou sair daqui e ir ao supermercado. Eu só espero que essa ajuda dure até o fim deste mês", reza.

A casa

Sendo ponto de apoio para quem é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde 1993, a Casa obteve apoio da ONG nacional Fraternidade Sem Fronteiras através de uma divulgação feita por outros parceiros. "Eles (Fraternidade Sem Fronteiras) estão arrecadando recursos para combater a fome junto com as transmissões de grandes cantores. A partir disso, eles entraram em contato conosco para repassar a ajuda", conta Fátima Dourado, presidente da Casa.