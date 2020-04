39% dos cearenses com nível superior querem encontrar familiares ao fim do isolamento, diz pesquisa

Pesquisa quantitativa realizada por uma empresa cearense com 191 pessoas residentes no Estado, cuja relação em comum é o nível superior, apontou que 39% dos entrevistados querem visitar amigos ou parentes assim que o processo de distanciamento social acabar. Em seguida, como principais atividades pós-quarentena aparecem ir trabalhar (15%), ir à praia (11%) e praticar atividades físicas na academia ou ao ar livre (9%) e ir a templos religiosos (9%). A análise foi realizada pela empresa de pesquisas Cuali entre os dias 18 e 22 de abril de 2020 de forma online. A margem de erro é de 5,74% para um intervalo de confiança de 95%.

Encontrar a família é a maior vontade da administradora Jéssica Prado, de 29 anos. Desde que saiu de Fortaleza para morar com o esposo em Sobral, há dois meses, ela não vê a mãe ou as irmãs. A distância que seria de 230 km parece ser até superior por causa da impossibilidade de sair do município da Região Norte em razão do isolamento social provocado pelo avanço da Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus.

Ausência

"Sinto falta de rever mais as pessoas mesmo, pois eu já estou morando em um local onde eu não conheço ninguém, aí não tenho contato, e sinto muito falta da família e dos amigos que eu via com muita frequência", relata a administradora. Quando ela saiu da Capital para morar em Sobral, a situação epidemiológica do Estado ainda estava se desenhando, mas, agora, em um contexto no qual o Ceará é o terceiro do País em número de casos, o cuidado tornou-se redobrado.

Para preservar ainda mais a saúde da mãe, que faz parte do grupo de risco da infecção, Jéssica e as irmãs optaram por levá-la para uma casa da família no interior do Ceará, na zona rural de Paramoti.

"A gente está tentando segurá-la lá, só que está mexendo muito com o psicológico dela porque lá no interior a internet é complicada. De vez em quando, a gente consegue uma ligação; ela manda dez mensagens no WhatsApp e, no decorrer do dia, vai andando e pegando o sinal, mas há muita dificuldade de conexão lá", ressalta Jéssica.

Presença

Já para o engenheiro metalurgista Leonardo Rocha, a distância da família não é um problema. Morando sozinho no Grande Mondubim, ele demoraria entre seis e sete minutos, de carro, para chegar na casa dos pais, que também fica no bairro. A ausência presencial é superada com videochamadas diárias realizadas com a mãe. "Poderia ficar indo lá, mas preferi não ir, apesar de eu estar sozinho. Melhor não ter contato com ninguém nesse período", acredita.

Para ele, uma das coisas que mais quer voltar a fazer quando a luz aparecer no fim da quarentena é voltar para as atividades físicas regulares e rever os amigos. "Quero poder voltar para a minha academia, que é algo que eu sinto falta, sair com meus amigos, inclusive para comer, mas, principalmente, quero ter o mínimo da minha vida em normalidade e de condições de socialização", diz Leonardo.

Cultura

De acordo com a cientista social Danyelle Nilin, do Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade (Lepec), da Universidade Federal do Ceará (UFC), o resultado da pesquisa converge com o aspecto cultural do País. "Nós brasileiros temos uma relação, em nível de discurso, que coloca a família como sendo o principal meio de sociabilidade. Já que a família está até no discurso político, é normal que ela apareça, de uma certa forma, em um momento como esse em que as pessoas não estão podendo se encontrar presencialmente", avalia.

Conforme a pesquisadora, embora saibam da necessidade do distanciamento social, as pessoas estão reclamando bastante de não estarem próximas e encontrando pais ou filhos, por exemplo. Contudo, para Danyelle Nilin, "provavelmente se a gente for ver isso em outros países, a gente vai encontrar uma realidade bem diferente, pois a questão familiar tem a ver muito com esse aspecto cultural sobre o qual a gente é fundado", argumenta.

A pesquisa também aponta quais as principais atividades realizadas durante o período de distanciamento social adotado no Estado. Mais da metade desse público começou a trabalhar de casa (55%) e/ou tiveram reuniões de trabalho através de videochamadas (51%). Em seguida, 46% estudaram em casa, 40% leram livros e 36% prepararam uma nova receita culinária.

Para Danyelle Nilin, se a pesquisa fosse expandida para pessoas de todos os níveis e escolaridades, o resultado seria bem diferente. "Grande parte das pessoas que saem para trabalhar têm renda mais baixa, são aquelas que trabalham em determinadas funções, algumas de atividades essenciais, em farmácias, supermercados, entrega de água, são pessoas de escolaridade mais baixo que executam", explica.

Os entrevistados também responderam quais palavras vêm às suas cabeças quando escutam a palavra coronavírus. De acordo com a pesquisa, 83% das menções foram negativas, com ênfase na palavra medo (15%); outras 11% das respostas foram positivas; e 6% foram consideradas neutras, nem positivas, nem negativas.