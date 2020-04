35 respiradores com defeitos da rede Sesa recebem manutenção

A corrida contra o tempo para angariar recursos médicos que possam atender futura demanda de pacientes com Covid-19 no Ceará também tem a participação de profissionais do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará). A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) criou uma Central de Manutenção com as instituições e enviou 35 respiradores "encostados" nas unidades hospitalares do Estado. A ação foi encabeçada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Do total, 13 respiradores já foram reparados e passam por simulações.

A disponibilidade dos equipamentos é um dos pontos críticos do acesso ao tratamento da Covid-19 para aqueles que manifestam a forma grave da doença. A estimativa é que cada ventilador pulmonar recuperado possa atender até dez pacientes doentes.

A central de manutenção de ventiladores mecânicos, instalada na última quinta-feira (2) no Senai Jacarecanga, já recebeu 35 aparelhos em fase de reparo. Destes, 13 estão sendo validados para retorno por um engenheiro hospitalar e profissionais da fisioterapia que realizam simulações.

Os respiradores enviados pelas unidades hospitalares são oriundos de Caucaia, Baturité, Iguatu, Itapipoca e Quixadá, e estão sendo avaliados por uma equipe de especialistas, montada exclusivamente para viabilizar os consertos.

A Sesa sonda, por meio de ligações aos hospitais, os equipamentos que estão com problemas. No rastreamento, a Pasta analisa o que pode ou não retornar a uso.

Manutenção

Na sala de atendimento dois, montada no Senai Jacarecanga, os professores do IFCE Heldenir Pinheiro (campus de Fortaleza) e Luiz Daniel Bezerra (campus de Maracanaú) trabalham juntos. O primeiro atua na correção de defeitos na área de pneumática e mecânica, e o segundo na área da eletrônica. Desde o dia 2 de abril, a rotina deles envolve a desmontagem e a montagem dos equipamentos, identificação dos defeitos, troca de peças e testes de qualidade.

"Esse processo passa por algumas etapas, pois são vidas humanas que dependem deles. Não é tão simples. Restauramos 13 equipamentos. Alguns, apesar do restauro da parte eletrônica e pneumática, precisam ser 'recertificados'. Precisam passar por engenheiro da área e por fisioterapeutas que vão simular os processos de uso nos pacientes. Existem protocolos para reabilitar o uso dentro dos hospitais", explica o professor Heldenir Pinheiro.

Pelo WhatsApp, os alunos do IFCE acompanham e colaboram com o trabalho dos docentes, estudam os manuais dos fabricantes e debatem os defeitos mais comuns. "Tentam ajudar o máximo que podem", revela o professor.

Equipamentos

Três salas de aulas do Senai-CE foram transformadas para receber a equipe de manutenção. Em parceria com a Sesa, a central conta com a dedicação de 12 colaboradores do Senai Ceará, profissionais do IFCE e voluntários das áreas de eletroeletrônica, mecatrônica e tecnologia da informação. A ação é financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), graças a uma articulação da diretoria da FIEC.

A central de ventiladores conta com salas de aula isoladas e higienizadas, e cada uma delas contempla uma fase do trabalho. A primeira é voltada à triagem e ao diagnóstico primário dos aparelhos; a segunda abriga a manutenção propriamente dita; e a terceira, chamada de sala de testes, destina-se à verificação e certificação dos respiradores.

Dentro das salas, os profissionais trabalham com luvas, máscaras e aventais para evitar qualquer tipo de contaminação. A redistribuição fica por conta da Sesa, de acordo com as necessidades da rede.

"O clima aqui é de corrida contra o tempo. É uma satisfação saber que estamos contribuindo para amenizar uma parte dos problemas causados pelo vírus", explica o docente Klayton Cardoso, membro do Senai Jacarecanga.

Segundo os profissionais que estão atuando no reparo dos respiradores, os equipamentos enviados pela Sesa possuem diferentes marcas e modelos. Parte é nacional e alguns são importados. A média de uso de cada um deles é de 10 a 15 anos. Alguns deles são novos, mas devido ao uso recorrente, ficou desgastado. Entre os reparos estão limpeza de peça, instalação de novos circuitos e mudança de displays.

" Até amanhã estamos liberando mais quatro respiradores. Algumas peças estão sendo construídas e outros estão em diagnóstico. Até o fim da semana passamos de quarenta aparelhos recebidos, chegando tanto do Interior quanto da capital. Estamos tendo uma velocidade relativamente boa nos reparos", explica Paulo André Holanda, diretor Regional do Senai Ceará.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que haja cerca de 3.600 respiradores fora de operação por falta de manutenção no Brasil.

Além do Ceará, outros 18 estados com atuação do Senai estão reparando respiradores pulmonares: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraína, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte , Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo.

Outras ações de proteção conta a proliferação do Covid-19 estão sendo tomados pelo Senai-CE. Desde segunda-feira (14),a instituição está produzindo 100 litros de álcool em gel por dia para doação ao Governo do Estado do Ceará.

A reportagem entrou em contato a Sesa, solicitando entrevista com o profissional responsável pelos respiradores para falar sobre o assunto. Até o fechamento desta edição, a Pasta não realizou contato.

Respiradores da China devem chegar até dia 30

O primeiro lote de 200 unidades de respiradores pulmonares comprados pelo Governo do Ceará está programado para chegar, no máximo, até o dia 30 deste mês. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) adquiriu 700 ventiladores pulmonares mecânicos da China. Os equipamentos serão destinados a pacientes de alas pediátricas e de adultos que enfrentem problemas respiratórios decorrentes da Covid-19.

Informações disponíveis no Sistema de Gestão Governamental, portal de compras do Estado do Ceará, detalham que os respiradores chegarão em três lotes, distribuídos entre abril, maio e junho. No Termo de Referência, assinado no dia 20 de março de 2020 pela Sesa e por um representante da empresa China Meheco Corporation, foram estipulados três prazos de entrega no Brasil.

A segunda remessa será de 300 unidades e deve ser entregue até 30 de maio. O lote final, com 200 equipamentos, tem previsão para envio até o dia 30 de junho. Cada um dos 700 ventiladores pulmonares mecânicos foi comprado por US$ 23 mil, totalizando um investimento de US$ 16,1 milhões. Na moeda brasileira, esses valores são de R$ 120 mil e R$ 83,8 milhões, respectivamente.

Em paralelo à mobilização dos estados, o Ministério da Saúde também atua no envio de equipamentos hospitalares. A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou, no dia 10 de abril, 30 respiradores para Fortaleza, comprados pelo Governo do Ceará, segundo a Sesa. A aeronave C-105, saída de Guarulhos (SP), trouxe 1,5 tonelada de recursos.

Ao mesmo tempo, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e os kits de teste para a Covid-19 também são aguardados pelos profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros e técnicos esperam máscaras cirúrgicas, luvas, toucas e aventais. Ontem (15), a Sesa registrou 124 óbitos pela doença. O número de pessoas com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) somam 2.291 no Ceará. Os dados foram divulgados na plataforma IntegraSUS, às 17h desta quarta-feira (15). Fortaleza se mantém no topo do número de casos, com 1.946 e 93 mortes registradas.