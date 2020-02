31º Queremos Deus reúne milhares de católicos na Capital

A multidão que se encontrou ontem no Estádio Presidente Vargas tinha na fé um único time. No campo, o palco do Queremos Deus, evento católico que acontece há 31 anos. Nas arquibancadas, devotos vindos de diversos lugares da Região Metropolitana de Fortaleza. Nos dois placares, o zero a zero era acompanhado de 'Queremos Deus'. "Nosso time é Jesus", gritou Jesivaldo, tentando acrescentar algo às palavras de Franci Oliveira, sincera ao ser indagada sobre o que a levou ao evento: "a gente não vem pensando em chorar, mas não tem como". Estava com a amiga Leuda Martins. As duas vieram do bairro Aerolândia. "É perto, mas a gente vem com calma". Uma cuidando da outra.

A cerimônia começou às 15h, com as primeiras bênçãos do padre Geilson, primeira atração, apresentando o Terço da Misericórdia acompanhado de um silêncio religioso, de uma plateia diversa, de adultos e crianças, mas ainda mais idosa: "Diga ao Senhor porque você veio. Diga as necessidades mais profundas do teu coração", fala o padre Geilson para todo o estádio. Franci, que antes erguia os braços, leva a mão ao peito, fecha os olhos e abre a torneira de lágrimas. "Deus sabe porque você veio", conclui o Padre. A multidão toma para si cada mensagem. "É a riqueza do momento de fé. As pessoas vêm para encontrar Deus. Ele está no meio de nós?" - o silêncio de um é a deixa de todos: "corações ao alto..."

Padre Geilson celebra o Terço da Misericórdia e emociona público nas arquibancadas Melquíades Júnior

Senhor franzino, Oliveira Lopes ergue os braços com uma imagem de Irmã Dulce, brasileira tornada Santa no ano de 2019 pelo Papa Francisco. Noutro braço, letreiro "Queremos Deus". São chaveiros à venda, por R$ 10. Vender é seu ganha-pão. Mas não esconde a fé. Pausa a venda, ergue os braços, segura a mão do desconhecido e, como se não vendesse, inicia o "Pai nosso, que estais no céu?".

Num céu aberto, mas o sol brando de um fim de tarde, dezenas de pessoas ainda vieram com o guarda-chuva por precaução. "Fortaleza tá num chove, não chove", justifica Glauber Vieira, que faz parte da caravana Perfeita Alegria. Foram pelo menos seis caravanas de Fortaleza, Maracanaú, Maranguape e Caucaia. "Vamos pedir a Deus um ano de fartura, de chuva no campo, água nos açudes", lembrou o padre.

Tradição

Com o tema deste ano "Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força", o Queremos Deus teve somados outros grandes eventos católicos na Capital, como o Evangelizar e o Halleluya, mas com a responsabilidade de ter sido o primeiro. "Participo desde o primeiro, assim como muitos outros. Tem quem venha a primeira vez. O importante é que uma tradição como essa não acaba", explica Paulo Mindelo, da coordenação do evento.

A programação contou ainda com momento Mariano, pregação com Ronaldo Sousa e Canto das Irias, musical promovido pela Comunidade Católica Shalom. Padre Antonio Furtado encerrou com a pregação da Santa Missa.