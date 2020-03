200 crianças recebem kits escolares na Legião da Boa Vontade

Cadernos abertos, lápis a postos. Os itens necessários para mais um ano letivo estão garantidos para as crianças e adolescentes atendidos pela Legião da Boa Vontade (LBV). Na manhã de terça-feira (3), cada um dos 200 jovens recebeu um kit com material escolar.

A associação filantrópica recebe alunos de 6 a 15 anos, que fazem parte de famílias em situação de vulnerabilidade social e estejam matriculados em escolas da rede pública de ensino. Foram entregues mochilas contendo material escolar adequado para cada faixa etária, que varia entre estojos, lápis pretos e coloridos, canetas, apontadores, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, régua e dicionário de português.

A ação faz parte da campanha Criança Nota 10 - Proteger a infância é acreditar no futuro, que visa apoiar as famílias que não têm recursos para a compra dos materiais, e incentivar os estudantes a frequentar a escola e continuar os estudos. "A gente sabe que a educação é a grande responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento das nossas crianças, então queremos garantir que elas não faltem aula por isso. O nosso ano só inicia de verdade quando a gente faz a entrega dos kits", declarou Dora Lavareda, gestora social da LBV.

Ajuda

Segundo ela, a ação ocorre anualmente há mais de 10 anos. Em 2020, mais de 15 mil kits serão entregues em diversos municípios brasileiros, onde a associação atua. A LBV foi fundada há 70 anos, no Rio de Janeiro, e está instalada no Ceará há quase 43 anos, com unidade de atendimento no Bairro Vila Manuel Sátiro.

Abraçada à sua mochila, a pequena Vitória Ribeiro, 9, aguarda enquanto os colegas recebem seus kits para que possam, juntos, mostrar a novidade às suas famílias. Ela chega à LBV por volta de 7h todos os dias, e sai logo depois do almoço para ir à escola, onde cursa o 4º ano do ensino fundamental, no turno da tarde. "Os cadernos e as canetinhas vão ajudar muito, porque às vezes a minha mãe não tem dinheiro pra comprar", conta. "Ela guarda o material pra eu ir usando aos poucos".

Apesar de já cumprir a meta de atendimento a 200 jovens, segundo Dora Lavareda, a LBV tem uma fila de espera de cerca de 400 famílias, que aguardam a rotatividade das vagas. Lá, os alunos podem frequentar oficinas de arte, esportes e cidadania no contra-turno escolar, e são oferecidas duas refeições a cada período.

A família de Élbia Pereira, 57, já tem um histórico com a associação. Sua filha, Nayara, frequentava a unidade na época em que funcionava como creche, e, hoje, seu neto Pedro Gabriel, 8, está matriculado. "Já é a nossa segunda geração na LBV", diz. "Eu agradeço muito porque é uma ajuda grande no orçamento, com esses materiais. Também tem dias que a gente não tem o que comer em casa, então pelo menos a parte dele fica garantida", revela a aposentada.