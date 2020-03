20 casos de coronavírus confirmados no Ceará; Governo do Estado suspende cirurgias eletivas

O número de casos confirmados de coronavírus chegou a 20 no Ceará, conforme o boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) divulgado na noite de ontem. As confirmações são de 17 pacientes residentes em Fortaleza, um em Sobral, um em Aquiraz e um de São Paulo, mas que está no Ceará. Segundo o balanço oficial, até a divulgação do boletim, o Estado ainda não confirmava casos de transmissão local.

Durante o dia, o Governo estadual voltou a anunciar medidas para tentar conter a transmissão pandêmica e ampliar as possibilidades de assistência à população na rede hospitalar. Dentre elas, a suspensão de todos as cirurgias e atendimentos eletivos em ambulatórios de hospitais públicos e privados no Estado.

Conforme o boletim da Sesa, do total de pacientes com a doença, 12 são homens e 8 mulheres. Quatro deles têm mais de 70 anos. Oito têm entre 50 e 69 anos; e outros entre 20 e 49 anos. O Estado segue com 259 casos suspeitos em investigação em 32 municípios. Outras 111 ocorrências já foram descartadas para coronavírus.

A suspensão das cirurgias eletivas na rede estadual, por tempo indeterminado, consta na Portaria 2020/288, assinada pelo secretário estadual da Saúde, Dr. Cabeto, e publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado (DOE). Segundo a norma, pacientes que esperavam procedimentos plásticos, bariátricos, de tireoidectomias não neoplásicas, ortopédicos, de cálculos renais não obstrutivos e sem comprometimento da função renal, dentre outros, terão que esperar esse momento crítico pandêmico passar para terem as cirurgias realizadas. A suspensão vigora a partir de hoje no Estado.

Procedimentos

No entanto, as cirurgias oncológicas ou aquelas cujo adiamento, segundo a Sesa, pode significar risco de agravamento do quadro clínico do paciente, ameaçando a vida, independentemente da especialidade, devem ser realizadas. As cirurgias eletivas suspensas, quando retomadas em unidades como o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), o Hospital Geral César Cals, o Hospital de Messejana e o Hospital Waldemar de Alcântara deverão seguir a ordem cronológica dos procedimentos, a contar do início da suspensão.

Além disso, a Portaria estabelece que os atendimentos eletivos em ambulatórios de hospitais e laboratórios públicos e privados também estão suspensos. Nos laboratórios que atendem situações especiais, como necessidade de receber medicação de uso constante, risco de descompensação do quadro clínico em doente crônico e gestantes de alto risco devem estabelecer critérios específicos, garantindo o funcionamento mínimo para evitar que os pacientes dirijam-se às emergências.

Conforme a norma, as policlínicas deverão manter o funcionamento normal. Outra decisão é que as unidades ambulatoriais e hospitalares públicas e privadas devem restringir ao máximo o número de visitantes aos pacientes internados. Os procedimentos odontológicos eletivos em serviços públicos, como a prestação de serviços nos Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), ficam suspensos e devem ser reagendados. As urgências podem ser atendidas por profissionais equipados e protegidos de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde

Isolamento

Ontem, o governador do Ceará, Camilo Santana, também pediu em uma 'live' em suas redes sociais que os cearenses isolem-se socialmente até o domingo (22), como estratégia para evitar a proliferação do novo coronavírus no Estado. "Meu apelo é que todos permaneçam em casa nos próximos quatro dias", pediu.

Camilo também anunciou novas ações no combate à pandemia, dentre elas: a autorização para a Secretaria da Saúde comprar ou alugar 600 novas UTIs para ampliar os espaço de atendimento em unidades públicas de saúde, incluindo respiradores e camas, requisição de 100 mil máscaras e 400 mil litros de álcool em gel pra atender a população e a compra de 10 mil kits de teste rápido para detectar o novo coronavírus.

Outro anúncio do governador foi a disponibilização de 150 linhas telefônicas para que profissionais de saúde no Estado atendam e tirem dúvidas da população, 24 horas por dia. O número é 0800.275.1475. "Antes de procurar hospitais e postos, as pessoas devem contatar o teleatendimento", destacou.

UPAs terão aumento da capacidade



A atividade nas Unidades de Pronto Atendimento em Fortaleza deve ser ampliada, segundo o prefeito Roberto Cláudio. Isso, de acordo com ele, para evitar grandes aglomerações e ampliar a capacidade assistencial dessas unidades. Conforme o prefeito, das seis UPAs do Município, cinco tinham uma área para montar anexos temporários. Esse espaço extra será utilizado na UPA do Jangurussu com 40 leitos a mais, na do Itaperi com 40 leitos, na do Bom Jardim, Vila Velha e Dendê, cada uma com 20 leitos a mais.

A projeção é que a efetivação do aumento ocorra neste mês e seja concluído até o dia 15 de abril. Os equipamentos também receberão novos profissionais para atender esses casos de emergência e assistir aos pacientes que eventualmente precisem de internação. “Nem todo paciente com corona nem todo paciente com dengue, com influenza, precisa de assistência respiratória em UTI. Eles precisam às vezes ficar internados por um a três dias, e a UPA vai dar esse tipo de atendimento”, relata.

Além disso, o prefeito informa que em virtude do decreto de emergência, a Prefeitura irá trabalhar em paralelo ao concurso público, o chamamento de médicos. “O concurso é para médicos intensivistas, enfermeiras intensivistas, especificamente porque a gente estava com uma previsão de abrir a última etapa do IJF 2, que é a UTI, em junho.

Estamos antecipando isso para o fim de abril, que será exatamente o período em que nós estimamos que haverá o maior pico aqui no Ceará de casos de corona. A gente teria 44 leitos de UTI no IJF 2 sendo abertos nesse período, já ou com esses concursados ou, se não tiver tempo de chamar, com o chamamento emergencial. Estamos trabalhando com o chamamento direto de profissionais para a UTI”, relatou.

O prefeito ressaltou ainda que, neste momento, há sete unidades fazendo exames. O Hospital São José e seis UPAs municipais: Jangurussu, Itaperi, Cristo Redentor, Bom Jardim, Vila Velha e Dendê. “Neste momento, os pacientes que têm critério pra fazer exame são aqueles que têm sintomas gripais e, nos últimos 14 dias, estiveram em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no exterior; ou que estão com sintomas e tiveram contato direto com alguém que, nos últimos 14 dias, esteve no Rio de Janeiro, em São Paulo ou no exterior”, explica.

Ele ressalta também que outra questão importante é em relação aos exames. “Muita gente querendo saber quais são os critérios pra fazer exame. Estamos vivendo ao longo das próximas semanas um pico epidêmico da mesma doença praticamente no mundo inteiro. Então a preocupação de quem deve fazer o exame, que tipo de grupo deve ser priorizado, é uma preocupação não só do Brasil, mas de todos os países em virtude da escassez dos kits ao mesmo tempo”. Ontem, durante uma live nas redes sociais, o prefeito Roberto Cláudio informou que os postos de saúde funcionarão aos fins de semana, das 8h às 17h. Entre as unidades, por exemplo, os postos Carlos Ribeiro (Jacarecanga), Carlos Ribeiro, Floresta (Álvaro Weyne) e Irmã Hercília (São João do Tauape).