10ª edição do Unifor Moda Integra começa amanhã

Adécima edição do Unifor Moda Integra (UMI) já tem data marcada: dias 12, 13 e 14 de março de 2019. A grande novidade desta edição será a participação dos idosos do Lar Torres de Melo em um dos desfiles da programação. Eles contribuíram com as pesquisas e a realização dos trabalhos dos alunos da disciplina Programa Integrador IV, do 4º semestre do curso de Design de Moda.

O UMI é um evento criado para a exposição de trabalhos de moda dos estudantes do 1º ao 5º semestre e acontece duas vezes ao ano. A proposta é organizada pelos alunos da disciplina Produção de Moda, sob orientação da professora Renata Santiago.

A coordenadora e professora do curso de Design de Moda, Ana Cláudia Farias, comenta sobre a oportunidade oferecida aos estudantes pelo UMI. "É uma grande chance, não apenas de colocar os conhecimentos teóricos da sala de aula em prática, mas também de mostrar esses trabalhos ao mercado e compor seu portfólio", afirma.

Desfile

A programação é aberta ao público e conta com workshops, palestras e desfile de trabalhos dos alunos do curso de moda, produzidos no semestre anterior.

Os desfiles são vistos por jurados e profissionais do mercado de moda, convidados para avaliarem os trabalhos dos alunos. Os três primeiros classificados receberão menção honrosa durante a cerimônia de encerramento do evento.

Mercado

Os alunos que participam da produção do UMI têm a oportunidade de entrar em contato com a prática da produção de moda em desfiles, composição de looks para eventos e ainda com a comunicação de eventos de moda.

A programação também conta com as palestras "Nise da Silveira e o processo criativo" e "Mercado e empreendedorismo na moda: o espaço é de todos", além de workshops sobre análise da coloração pessoal, figurino, maquiagem e fotografia de moda.

A 10ª edição do UMI começa amanhã e se encerra no dia 14 de março. O evento é fruto do trabalho dos alunos que cursam a disciplina Programa Integrador IV, do 4º semestre, do curso de Design de Moda