Zé Teodoro trabalha o Ferrão para objetivos da temporada 2020

A temporada 2019 reservou reveses para o Ferroviário. Embalado pela campanha vitoriosa de 2018, com direito a título da Série D do Campeonato Brasileiro, o Tubarão da Barra iniciou o novo ano com muitas pretensões e entre elas uma em especial: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Com um início avassalador, o time esbarrou em problemas na reta final da primeira fase da disputa, com troca de técnico e uma série de resultados negativos. O acesso não veio, o título na Fares Lopes também não. Restou ao Ferroviário, reunir forças, buscar novos ares e se reinventar. E foi para essa mudança que Zé Teodoro se juntou ao projeto do clube.

Os objetivos são modestos em um curto prazo, porém ousados ao longo do ano. Em um primeiro momento, conquistar uma vaga para a Copa do Brasil 2021, sendo primeiro lugar na primeira fase do Estadual. Depois, lutar pelo acesso à Série B 2021 com unhas e dentes para, desta vez, não deixar a chance de crescer

O técnico chegou ao Ferroviário em setembro, após o desligamento de Marcelo Veiga (terceiro técnico do Ferrão no ano). Na época, o time coral buscava o título na Taça Fares Lopes para garantir uma vaga na Copa do Brasil 2020, mas não conseguiu avançar para as semifinais da competição. "Pode ter acontecido alguns erros que não podemos carregar para 2020", apontou Zé Teodoro.

"Eu estive aqui nos últimos três jogos da Fares Lopes para poder avaliar, analisar a possibilidade de classificação, faltou pouco. Então estamos reestruturando e trazendo jogadores que vêm pelo projeto. Estou otimista e estamos escolhendo a dedo esses atletas. Acho que a briga vai ser boa", completa.

Mudança

Para o novo ciclo, o Ferroviário passou por uma reformulação. Dos 28 atletas regularizados para o Campeonato Cearense, apenas três são velhos conhecidos da torcida: o goleiro Nicolas, o atacante Iago e o meia Guilherme. "Existe um planejamento, estamos recebendo jogadores, preparando, formando uma nova família. Estamos em busca de uma identidade para a equipe, e acho que aos poucos estamos dando uma cara. Eu gosto de surpreender e montar time competitivo".

Experiente

Aos 55 anos, Zé Teodoro traz na bagagem a experiência de ter dirigido mais de 30 clubes. Foi campeão em Pernambuco, com estaduais por Náutico (2004) e Santa Cruz (2011 e 2012), e acumulou conquistas na capital cearense também.

O treinador conhece bem Ceará e Fortaleza, pois já esteve à frente dos dois clubes. Em 2006 ajudou o Vovô a conquistar o Campeonato Cearense e impediu o tetra do Leão. Em 2010, comandou o Fortaleza e alcançou o tetra no Campeonato Cearense.

Meta definida

Com uma campanha aquém em 2019, a ordem no Ferroviário é brigar por títulos desde o Campeonato Cearense até o acesso à Série B do Brasileirão, mas um passo de cada vez. A primeira meta para a nova temporada é garantir logo a vaga na Copa do Brasil com a liderança na primeira fase do estadual.

"Nós somos imediatistas e buscamos a vaga na Copa do Brasil. O clube só vai ter retorno financeiro se ganhar. Estamos depositando todas as atenções nesses próximos sete jogos. Lógico que o favoritismo é dos dois grandes da capital, acho que é difícil conquistar título com Fortaleza e Ceará, mas já conseguimos algumas conquistas. Vamos nos encaminhar para tentar surpreender", firma.