Zé Ricardo deve implantar estilo de jogo mais cauteloso na Série A

Com a confirmação do técnico José Ricardo Mannarino, de 48 anos, o Zé Ricardo, ocorrida na tarde de ontem, o Fortaleza está trazendo um técnico de maior lastro, do que Rogério Ceni, que trocou o Leão pelo Cruzeiro, em se tratando de comandar uma equipe. E com estilo de jogo diferente do ex-técnico leonino.

Com passagens importantes por Flamengo, Vasco e Botafogo, o treinador já acumulou experiência para novos desafios no futebol. Diferentemente de Rogério Ceni, que jogava com quatro atacantes, sendo que um deles recuava para fazer a função de meia armador, Zé Ricardo não adota essa ideia de jogo.

O novo comandante gosta de jogar no sistema 4-1-4-1, variando para o 4-4-2 ou 4-2-3-1, sem que seja necessário se fazer alterações de peças do time. Zé Ricardo também prefere utilizar meias de ofício, para a função específica de organizar as jogadas. Seu pensamento inicial é jogar com apenas um atacante. Quando esteve no Flamengo, priorizou um sistema em que tomava poucos gols, tendo uma forte disciplina defensiva.

Base

Após muitas experiências no futsal, passando por Vasco e Botafogo, por exemplo, ele dirigiu o Sub-13 do Flamengo, no futebol de campo. Conquistou o título de campeão da Taça São Paulo de Juniores pelo time carioca, em 2016.

No mesmo ano, seu grande salto de qualidade na carreira foi assumir o time profissional rubro-negro, como interino, tão logo o técnico Muricy Ramalho se afastou, por causa de problemas médicos. Em julho de 2016, foi efetivado no comando técnico do Fla. Aos poucos, seu nome começou a ganhar força no futebol.

Zé Ricardo foi campeão carioca pelo Flamengo, em 2017, e dirigiu o Rubro-Negro por 90 partidas, com 62,59% de aproveitamento. No Brasileiro, o treinador levou o time a ficar em 3º lugar, classificando-o para a Taça Libertadores. Em seguida, foi para o Vasco e, ao final de 2017, conseguiu também classificar o time para a Libertadores. Ele dirigiu o Botafogo no Brasileirão até o 1º semestre deste ano.

O treinador se manifestou nas redes sociais sobre esse seu novo desafio: "Estou muito feliz e orgulhoso com a oportunidade de trabalhar num grande clube como o Fortaleza, que tem uma torcida fiel e apaixonada. Espero poder realizar um trabalho à altura da sua grandeza", afirmou.