Wellington Paulista se notabiliza pelos gols contra o Atlético/MG

O Fortaleza tem um trunfo para o confronto com o Atlético/MG, neste domingo (21), às 16 horas, no Independência. O atacante Wellington Paulista tem no Galo uma de suas principais vítimas na carreira. Ao todo, foram nove gols marcados contra a meta atleticana. Entre 2009 e 2011, o então atleta do Cruzeiro balançou as redes quatro vezes, feito que se repetiria com as camisas de Criciúma (2013), Fluminense (2015) e Chapecoense (2017).

O último encontro entre Wellington e Atlético teve o Camisa 9 como destaque. A Chape arrancou um 3 a 3 na casa do adversário, com um gol e uma assistência do atacante. Dos 11 jogos contra os mineiros, foram sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Peça fundamental no setor ofensivo tricolor, Wellington é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com três gols anotados. Para o técnico Rogério Ceni, seu papel no time vai além de balançar as redes. "Ele é um 9 que me ajuda na construção de jogadas, como o André Luís. Não temos um 10, então fazemos esse processo com dois 9. Ele é importante independente dos gols".

Apesar de ocupar a 4ª posição na tabela do Brasileiro, a defesa do Galo não é das melhores. Em 10 jogos, somente em um o time não teve as redes vazadas: na goleada de 4 a 0 contra o CSA. Mesmo enfrentando o 8º melhor mandante da competição, o Leão do Pici tem em Wellington Paulista um explorador de espaços que contribui na distribuição ofensiva da equipe, prometendo causar alvoroço na defesa mineira. O atacante espera continuar desequilibrando. "Sempre tive muita sorte contra eles. Tomara que o retrospecto continue assim".

Com 13 pontos no Brasileiro, o Fortaleza tem a oportunidade de subir para a primeira metade da tabela em caso de vitória. "Temos que ter consciência de jogar degrau por degrau. Contra o Atlético vai ser um jogo importantíssimo", avaliou Wellington Paulista.