Wellington Paulista pode ser o 'homem-referência' do Fortaleza

Currículo invejável ele tem, mas no Fortaleza falta apenas o centroavante Wellington Paulista marcar o seu primeiro gol para desencantar de vez e fazer reviver a aura de goleador que sempre o acompanhou por outros grandes clubes.

No jogo contra o Guarany de Sobral, amanhã às 21h30 na Arena Castelão, pela semifinal do Campeonato Cearense, o centroavante, de 34 anos, está muito cotado para começar jogando com a camisa 9. Ele deverá fazer o papel de pivô na área adversária.

Já se foram seis jogos com Wellington Paulista em campo, sendo que diante do ABC/RN (1x0 para o Leão) e do Moto Club/MA (1x1), ele foi titular, atuando os 90 minutos. Nos outros, apenas atuou uma parte do jogo, mas ainda não conseguiu balançar as redes. Os outros adversários contra quem o centroavante já atuou foram Guarany/S, Floresta e duas vezes diante do Ceará.

Melhor partida

Sua melhor partida, segundo avaliação do próprio treinador, foi na vitória de 1a0 sobre o ABC de Natal, pela Copa do Nordeste. Quem diz isso é o próprio técnico Rogério Ceni: "Foi a melhor partida dele, desde que chegou aqui. Não fez gol. É centroavante e todo mundo espera um gol dele, claro, mas frente ao ABC ele conseguiu fazer a parede, disputou bastante bola, deu um passe açucarado para o Marcinho, outro para o Dodô, que é o que se espera para um centroavante de área", elogiou.

Rogério Ceni ainda fez outras observações sobre o desempenho do jogador, ao mesmo tempo em que previu uma melhora no futebol do atleta nos próximos jogos. "Acho que pode melhorar. Ele tem uma coisa boa: não se entrega em nenhum momento do jogo , combate, dá pressão, volta ao meio-campo, disputa a bola aérea. Então, assim, eu acho que ele vai ganhando confiança, e o torcedor passa a acreditar mais.

Ederson

A entrada possível de Wellington Paulista como titular deve manter o atacante Ederson como meio-campista. Isso porque, o meia Dodô ainda não conseguiu repetir as atuações de 2018 pelo clube, quando foi um dos protagonistas do título de campeão da Série B.

Nove atacantes

Atualmente, o setor mais privilegiado com mais jogadores no elenco tricolor é o ataque, que conta com nove atletas: Júnior Santos, artilheiro da temporada da equipe com 8 gols; Osvaldo, Marcinho, Matheus Alessandro, Edinho, Wellington Paulista, Gustavo Coutinho, Romarinho e Ederson. Todos eles já atuaram no Campeonato Cearense ou Copa do Nordeste pelo Tricolor.

Atualmente, o atacante Matheus Alessandro não está treinando, pois está com um estiramento muscular na coxa, devendo ficar cerca de 20dias fora das atividades. O volante Felipe ainda se recupera de estiramento no músculo posterior da coxa. A equipe treinou ontem à tarde na academia do CT Ribamar Bezerra, devido às chuvas que caíram no local.

Arbitragem

Através de sorteio, a Ceaf, Comissão Estadual de Árbitros de Futebol, anunciou, na tarde de ontem, o trio que dirigirá Fortaleza e Guarany, amanhã, às 21h30, pela semifinal do Estadual de 2019.

Avelar Rodrigo será o árbitro do confronto, com as assistências de Armando Lopes e Arnaldo Souza.