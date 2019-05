Wellington Paulista faz gols na hora certa

Espera-se do centroavante de qualquer equipe do Brasil que ele marque gols, de preferência muitos. Como diz o jargão do futebol, "centroavante vive de gols", mas Wellington Paulista tem se mostrado eficaz no Fortaleza, ao marcar gols, justamente em partidas decisivas.

Se não foram muitos os momentos em que ele balançou as redes em 2019 - apenas quatro gols em 24 partidas - pelo menos, ele tem resolvido as coisas, quando o momento é decisivo para o Leão do Pici.

No dia 1º de maio, Wellington Paulista trabalhou bem para o Tricolor do Pici, na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico/PR, na Arena Castelão. O jogo estava empatado, e o Leão precisava dessa primeira vitória no Brasileirão, pois vinha de derrota para o Palmeiras.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Osvaldo cruzou e Wellington Paulista apareceu na área para desviar para o gol e dar a vitória à sua equipe.

O centroavante voltou a ser importante no jogo de ida pela decisão da Copa do Nordeste contra o Botafogo/PB, na Arena Castelão. Parece que no segundo tempo, ele ganha mais força.

O jogo caminhava para um 0 a 0, apesar das chances criadas pelo Leão, quando Edinho cruzou para a área, e Wellington Paulista apareceu de forma fulminante, para desviar a bola para as redes.

Assistência

Wellington também fez assistência para gol, como aconteceu diante da Chapecoense, quando ele cruzou uma bola certeira para Marcinho empatar o jogo. "Na verdade, não tem essa pressão de fora nem de minha parte. Eu já falei para vocês um montão de vezes que eu quero é ajudar. Eu não me importo com gols nem com jejum de gols, eu quero é ganhar jogo", disse o atleta.

No jogo contra o Vasco, domingo (26), às 19 horas, na Arena Castelão, Wellington Paulista vai disputar a posição com outro centroavante do elenco, Kieza. E o técnico Rogério Ceni vai decidir ainda quem será o camisa 9 nesse confronto.