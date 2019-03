Wellington Paulista chega como esperança de gols para o Leão

O homem de referência no ataque é uma das principais prioridades do Fortaleza neste início de temporada. Não é à toa que a torcida ainda sente saudades do artilheiro Gustavo, hoje no Corinthians.

Só que essa carência pode esta acabando com a chegada de um experiente jogador, que acumula boas passagens por onde atuou, sempre com fama de goleador. É assim que Wellington Paulista chega ao Fortaleza. O atleta de 34 anos foi apresentado pelo Leão na tarde dessa quarta-feira (6) e chega com discurso otimista para ajudar o Tricolor do Pici.

"Fiquei muito feliz com a proposta feita pelo Fortaleza, conversa muito boa com o Rogério, expectativa muito boa de jogar, de aparecer ainda mais, de fazer gols. O Rogério (Ceni) é competitivo e eu também sou. Espero que a gente consiga fazer um bom ano aqui no Fortaleza e automaticamente venham conquistas, gols e tudo de melhor", disse Wellington na sua apresentação no CT Ribamar Bezerra.

Vindo da Chapecoense, Wellington Paulista disse já conhecer alguns atletas do elenco atual e garantiu que vai estar em campo em breve para ajudar o elenco.

"Já trabalhei com alguns jogadores como Matheus (Inácio), Carlinhos, Osvaldo, Dodô. Eles já me conhecem e sabem como eu trabalho no dia a dia e nos jogos também. Então é só me entrosar o mais rápido possível com eles para entrar dentro de campo e poder ajudá-los", completou.

Otimista

Durante a apresentação do novo "camisa 9", o presidente do clube, Marcelo Paz, fez questão de ressaltar a qualidade do atacante. "Eu particularmente estou muito feliz de ter conseguido que o Wellington venha para o Fortaleza. É um jogador de altíssimo nível, jogador de Série A, sempre esteve na Série A, com gols e com liderança".

O Leão volta a campo hoje, quando encara o Confiança, às 20h30, na Arena Castelão, pelo Nordestão.