W. Paulista é o 6º maior artilheiro do Fortaleza na história da Série A

A vitória do Fortaleza, por 1 a 0, sobre o Ceará, no Clássico-Rei do último domingo (10), teve a marca do atacante Wellington Paulista. Aos 12 minutos do primeiro tempo, ele aproveitou passe de Osvaldo e, de cabeça, assinalou o gol que garantiu o triunfo leonino e serviu para marcar ainda mais o nome de Wellington Pereira do Nascimento na história centenária do Leão do Pici.

Não é para menos. Com o gol, o atacante de 36 anos chegou a 13 e se tornou o 6º maior artilheiro do Fortaleza na história da Série A, de acordo com levantamento de David Barboza, pesquisador e historiador do futebol cearense, que é apontado pelo próprio Fortaleza como curador oficial do clube.

WP9 fica na frente de nomes conhecidos que já passaram pelo Pici, como Finazzi e Vinicius. E pode ir além.

São boas as possibilidades do Camisa 9 ultrapassar Lúcio Bala, por exemplo, e se tornar o 5º principal goleador do clube na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro ainda neste ano. Só falta um gol para empatar e dois para superar.

O que chama atenção no desempenho de Wellington é que ele conseguiu tal marca em um único ano, enquanto outros atletas que figuram na lista precisaram de mais temporadas.

Além disso, o tento serviu também para consolidar o atacante no 3º lugar da artilharia do Campeonato Brasileiro.

O centroavante leonino atingiu a marca de 13 gols neste Brasileirão, deixando para trás o atacante Eduardo Sasha, do Santos, com quem estava empatado, e ficando atrás somente de Gabigol e Bruno Henrique, ambos do Flamengo, que marcaram 21 e 16 gols, respectivamente.

Gols decisivos

Os 13 gols que WP9 anotou no Campeonato Brasileiro ocorreram em 10 partidas diferentes. Destas, em somente duas, o Fortaleza saiu de campo derrotado (Athletico/PR e São Paulo). Ou seja, em 80% das vezes que WP9 balançou as redes adversárias, o Tricolor pontuou. Foi assim nas vitórias sobre Grêmio, Chapecoense, Avaí (2x), Athletico/PR e Ceará, além dos empates contra Cruzeiro e Santos.

Ao todo, ele já participou diretamente com gols na obtenção de 20 pontos dos 39 que o time tem na tabela de classificação, o que comprova o caráter extremamente decisivo do centroavante leonino, que é muito valorizado pelo técnico Rogério Ceni.

“São 13 gols (do WP9) no campeonato. Um campeonato difícil, como o Brasileiro. São três jogadores para duas posições (Kieza, André Luís e WP9). Mas nós vamos utilizá-los praticamente em todos os jogos até o final do campeonato”, afirmou Ceni.

“Tenho é que agradecer os meus companheiros que me ajudam bastante. Eu sou chato, encho o saco não só do juiz e do time adversário, mas dos meus companheiros. Porque eu preciso deles pra receber os passes e fazer os gols. Eu sei que minha chatice é em prol do grupo e sei que tenho condições de fazer os gols necessários”, destacou o centroavante, que além dos 13 gols na Série A, marcou também duas vezes nas finais da Copa do Nordeste, totalizando 15 gols com a camisa leonina.