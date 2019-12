Vovô inaugura loja, lança uniformes e anuncia acerto com oito atletas

Em busca de fazer uma temporada diferente, de maior sucesso, o Ceará já começou a cumprir algumas de suas promessas feitas após o fim da Série A do Brasileirão. Além de inauguração de uma loja conceito, marca própria e lançamento de novas camisas, o presidente Robinson de Castro também afirmou que está "apalavrado" com oito atletas, mas optou por ainda não citar nomes por questões contratuais dos jogadores.

Na manhã de ontem, o Vovô revelou as novas camisas que a equipe irá usar durante as competições em 2020, com preços que variam entre R$ 199,90 e R$ 299,90 tendo desconto de 10% para os sócios, e estreou um uniforme com a marca própria "Vozão", além da inauguração da primeira loja conceito do clube, no shopping Iguatemi. Com longas filas no local do evento, o torcedor pôde adquirir seu uniforme por 20% a menos do valor, desconto dado como "presente" de estreia.

A torcida do Ceará compareceu em grande número para adquirir os novos uniformes da equipe

Com o novo formato iniciado, além do dinheiro das comercializações irem diretamente aos cofres do clube, o Alvinegro de Porangabuçu passar a ter autoria nos lançamentos de seus uniformes, podendo divulgar um novo material quando achar necessário. Algo que já irá acontecer no primeiro trimestre do próximo ano. Denominada de "Poder Alvinegro", uma nova camisa do Vovô será lançada com a ajuda do torcedor.

Através de um concurso lançado pelo clube, os alvinegros poderão enviar suas produções, e a torcida irá eleger a que mais gostar para ser a vestimenta. O novo manto, inclusive, será com preços promocionais para que caiba no bolso do mais humilde ao mais privilegiado financeiramente. Os valores ainda não foram revelados.

Reforços no campo

As novidades não ficaram por conta apenas do que envolve uniforme, loja e marca próprias. No que se trata de campo, também há fatos novos para 2020. Segundo afirmou o presidente Robinson de Castro durante o evento, o Ceará está acertado com oito atletas para a próxima temporada. "Estamos apalavrados, alguns faltando assinatura (de contrato), mas já acertamos com um zagueiro, um lateral esquerdo e um direito, dois volantes, um meia, um atacante de área e um atacante de lado", declarou Robinson.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco está acertado com o Ceará FOTO: Divulgação / Chapecoense

No setor do ataque, por exemplo, é uma posição em que o clube precisa ter olho clínico" na hora da contratação. Dos quatro centroavantes que disputaram a Primeira Divisão pelo Ceará (Roger, Ricardo Bueno, Bergson e Felippe Cardoso), Bergson e Bueno foram os que tiveram as melhores performances marcando três gols cada. Ricardo Bueno precisou de seis jogos para balançar as redes (duas vezes contra o CSA-AL, seu atual time, e uma contra o Atlético-MG), enquanto Bergson disputou 18 partidas, três vezes mais que o ex-camisa 9 do Vovô. Apesar de Roger não ter marcado nenhuma vez, o atleta atualmente da Ponte Preta só defendeu o time cearense em dois jogos do Brasileirão.

Já Cardoso, que chegou a ser titular em alguns jogos, só marcou dois gols em 18 partidas, um deles no primeiro Clássico-Rei da Série A na era dos pontos corridos que acabou finalizado com o placar de 2 a 1 para a equipe alvinegra. Uma demonstração do "sofrimento" que o time passou com a ineficiência de jogadores de área, é que o artilheiro do time foi o meia Thiago Galhardo com 12 gols.

Galhardo

E pela ineficiência dos centroavantes e para armar a equipe de uma forma que Galhardo e Felipe Silva, que cresceu na reta final da competição, pudessem atuar juntos, Thiago Galhardo chegou a ser improvisado como um "falso 9" em algumas partidas. O meia finalizou a disputa como maior artilheiro do clube na Série A na era dos pontos corridos, ao lado de Felipe Azevedo e Washington. No entanto, a situação do atleta no clube ainda é uma incógnita.

"Ele tem que decidir se quer ficar no Ceará ou se quer sair. Eu não vou dificultar saída de jogador que não quer ficar aqui. Então, preciso saber o que ele quer. Até agora, ele não disse", comentou Robinson de Castro.

Apesar de haver uma cláusula no contrato do atleta que renovou seu contrato de forma automática para 2020 com a permanência do clube na Série A, o mandatário do Vovô confessa que não sabe se irá fazer questão de exercer esse direito para que Thiago Galhardo fique. Para o presidente do Vovô, o jogador, se quiser ficar, tem de ser por vontade própria e não por obrigação.

"Tem uma cláusula de renovação automática, mas não sei se vou exercê-la sem que haja o comprometimento do atleta com o clube. Ele precisa se comprometer com o clube, até mesmo porque se ele tiver com interesse de sair para outro lugar, não encontrar para onde ir e ficar aqui porque foi o jeito, é porque não quer, não interessa. Ele tem de chegar e dizer que quer ficar. Então acho que precisaria de uma postura de o que é que ele quer", declarou.

E Robinson seguiu fazendo críticas à falta de postura do atleta sobre uma decisão e chegou a comparar a situação de Fabinho.

"O Fabinho já tinha me dito várias vezes que queria ficar. Eu não tenho nenhuma dúvida do que o Fabinho quer. Do Galhardo, eu tenho minhas dúvidas. Se ele quiser ficar no Ceará porque ninguém o absorveu no mercado, eu não acho legal. Tem que ficar no Ceará por convicção".