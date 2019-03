Vovô e Leão fecham acordo sobre gestão da Arena Castelão

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, e o do Fortaleza, Marcelo Paz, selaram ontem o acordo para que os clubes possam gerir a Arena Castelão nos dias de seus jogos. O acerto deve permanecer até o fim de 2019. A expectativa do Governo do Estado, segundo o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, é de que a nova licitação de Parceria Público-Privada (PPP) seja lançada até julho deste ano. Por enquanto, Vovô e Leão administram jogo a jogo.

De acordo com o secretário de Esportes, a cada partida, um contrato é celebrado com o time mandante, com taxa de aluguel em torno de 13%. "O Governo do Estado faz uma inspeção 24 horas antes, é feita uma vistoria em todo o estádio. Depois do jogo também, com toda a manutenção e toda a limpeza. Se identificar algum ponto, cadeira quebrada, dentro dos valores correspondentes, já incluímos a indenização", explicou.

Segundo Pinheiro, a licitação da nova PPP está em andamento. "A locação do estádio para os clubes é para apoiar o futebol cearense. Estamos trabalhando para lançar a licitação da nova PPP em junho, julho", ressaltou o secretário estadual.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre o acerto durante coletiva de imprensa do volante Araruna, que chegou ao time, ontem. "O governador Camilo Santana foi muito sensível de entender que é importante para a economia do Estado e para a autoestima do nosso povo. É uma operação viável para os clubes e que ajuda o Governo a pagar a conta do Castelão", disse. Conforme o dirigente, não é só a bilheteira que é importante, mas bar, estacionamento, loja para vender produtos de sócio-torcedor, etc.

De acordo com o presidente do Ceará, Robinson de Castro, "Camilo Santana reconheceu todas as necessidades dos clubes de mandar suas partidas na Arena", pontuou.