Volta de Ceni ao Leão é encaminhada e anúncio pode sair em breve

Uma sexta-feira intensa, cheia de mudanças e com decisões impactantes. As últimas 24 horas foram extremamente movimentadas e quentes para o torcedor do Fortaleza, que passou o dia inteiro com o celular em mãos acompanhando as novidades do clube, que não foram poucas. Após a goleada sofrida por 4 a 1 para o Athletico/PR, a direção leonina demitiu o técnico Zé Ricardo na manhã de ontem. Agindo rápido, a cúpula tricolor definiu o nome mais esperado pela torcida como o escolhido para assumir o comando: Rogério Ceni. O acerto está encaminhado e pode ser anunciado oficialmente a qualquer momento.

A situação de Zé Ricardo, que já era vista como delicada, por conta dos resultados (somente uma vitória em sete jogos) e também pelo desempenho (o elenco teve dificuldades de assimilar as ideias do ex-treinador e as atuações não foram satisfatórias) ficou insustentável após a goleada por 4 a 1.

O nome do ex-treinador sempre foi citado no Pici mesmo após a saída para o Cruzeiro. Com o fim da passagem pelo clube mineiro, após demissão na última quinta-feira, conselheiros leoninos já cogitavam a possibilidade de novo convite a Ceni, contanto que o elenco o aprovasse. O que aconteceu.

Quando o nome de Ceni foi sugerido como novo treinador, a escolha teve consulta a jogadores, conselheiros e funcionários. Todos aprovaram a chegada do treinador, que havia trabalhado no clube por quase dois anos.

A proposta foi formalizada ainda na manhã de ontem. O treinador avaliou positivamente e, no período da tarde, se reuniu em Belo Horizonte com a sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões e também pelo preparador físico Danilo Augusto - todos já trabalharam no time cearense. A comissão técnica acredita que o retorno ao Leão do Pici é a melhor escolha.

Ceni, porém, fez ponderações. Primeiro, ainda estava assimilando a demissão do Cruzeiro e ajustando detalhes da rescisão contratual, que foi realizada no período da tarde, mas ainda não foi publicada no BID da CBF. Isto ocorrerá somente na segunda-feira, quando a entidade retomar o expediente.

O cansaço também pesa. Nos últimos 21 dias, Ceni e sua comissão ficaram totalmente imersos no CT Toca da Raposa, trabalhando de forma integral para recuperar o clube mineiro, inclusive dormindo no centro de treinamento.

Ele está esgotado física e mentalmente por todo o desgaste recente. Além disso, avalia com a família se seria saudável engatar um outro trabalho, tendo em vista que não tem descanso desde dezembro de 2017, quando assumiu o Leão.

Outro fator é o pouco tempo de saída do Fortaleza. Rogério não sabe como seria encarar uma situação desta forma, tendo em vista que deixou o clube há apenas 47 dias. Este, porém, é considerado o menor dos aspectos na negociação atual.

Por outro lado, há outros elementos que pesam para o retorno. O ambiente do clube, o relacionamento com funcionários, diretoria e a boa possibilidade de adaptação, já que o trabalho seria continuado, são pontos positivos. Uma oficialização do contrato pode ser realizada até antes do time voltar a campo, na segunda-feira, para enfrentar o Botafogo, na Arena Castelão, às 20 horas, em duelo direto na luta contra o rebaixamento.

Há a possibilidade até que Rogério Ceni já esteja na capital cearense para acompanhar esta partida.

Novos desafios

Retornando ao Leão do Pici, Ceni terá muito trabalho pela frente. O Fortaleza, hoje, está em situação mais complicada do que quando o ex-goleiro saiu. Antes, o clube ocupava a 14ª colocação e a vantagem para a zona de rebaixamento era de quatro pontos. Hoje, uma posição abaixo, está somente a três pontos do Z-4 e o risco de entrar na zona da degola em breve é grande.

Além disso, Rogério terá a missão de acabar com o jejum de vitórias. O Tricolor não ganha há quatro partidas, sendo que sofreu gols em todas elas. Um desafio prioritário é ajustar o sistema defensivo com as novas peças. Jackson, Paulão e Adalberto foram contratados já na “era Zé Ricardo”, e não passaram pelo crivo de Ceni. Entretanto, será preciso encaixar as opções disponíveis, tendo em vista que o prazo de inscrições para o Brasileirão já se encerrou ontem.

Em busca de recorde

Sob o comando do Mito (como é carinhosamente chamado pelas torcidas de São Paulo e Fortaleza), o Tricolor do Pici conquistou acesso à Série A, foi campeão brasileiro da Série B, campeão do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste em 2019.

Ele comandou a equipe em 94 jogos oficias e, retornando, atingirá a marca de 100 partidas, tornando-se um dos treinadores que mais vezes comandou o Tricolor de Aço.

Desconsiderando os amistosos, foram 51 vitórias, 18 empates e 25 derrotas; aproveitamento de 60,63%.

Mesmo com passagem inferior a dois anos, Rogério Ceni já é considerado como principal treinador da história do Fortaleza, inclusive pelo presidente Marcelo Paz.

“Na minha avaliação, sim. Por tudo que foi conquistado, dentro de campo, num período de 20 meses, pelo legado estrutural, pela visibilidade do clube. São vários pontos que a presença dele agregou na história. Eu não vejo nenhum outro treinador. Claro que a minha memória é mais recente. Eu não vivi como torcedor as décadas de 70, 80. Mas tem grandes treinadores que marcaram época e tem peso. Mas acho que o Ceni, pelas conquistas, por tudo, é o maior nome da história”, já declarou o dirigente em entrevista ao Diário do Nordeste.

Adepto de uma filosofia ofensiva e que almejava o protagonismo em campo, teve uma equipe que marcou 135 gols e foi vazada 83 vezes nestes um ano e seis meses, ou mais precisamente, 639 dias.