Volante Juninho é o 11º jogador de melhor passe no Brasileirão

Ele pode não ser um dos melhores marcadores da Série A do Campeonato Brasileiro, mas seu nome figura entre os atletas com maior assistência para os colegas de clube. Assim é o volante Juninho, de 33 anos, titular na meia do Fortaleza.

O Leão, que vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão, tem como principais articulares de jogadas justamente os volantes Juninho e Felipe, pois ambos têm feito o trabalho de meias. Como o clube utiliza um atacante improvisado no setor - no momento é Romarinho - cabe aos dois a armação de jogadas.

Juninho, entretanto, está bem situado quando o assunto é passe. Apesar de o atleta ter marcado um gol contra o Atlético/MG, no empate por 2 a 2, em Belo Horizonte, suas outras atuações referendaram o site Sofascore, especializado em dados do futebol, a colocá-lo em 11º nos passes.

Aproveitamento

Ainda de acordo com o site, o volante tricolor tem um aproveitamento de 89% dos passes, além de 25 desarmes, 19 dribles bem-sucedidos, dois gols marcados e duas assistências para gol dos colegas.

O atleta entende que o Fortaleza viveu oscilação nos dois últimos jogos, que foram de derrota para Corinthians e para o Ceará, no Clássico-Rei.

"Na minha opinião, oscilamos dentro das duas partidas. Fizemos um ótimo primeiro tempo contra o Corinthians, infelizmente, no segundo tempo deixamos cair o ritmo e perdemos o jogo. Começamos muito mal contra o Ceará e após levar os dois gols, tomamos conta da partida e, na minha opinião, não aproveitamos as chances criadas", acrescentou Juninho.

O técnico Rogério Ceni orientou treino com bola, ontem à tarde, no CT Ribamar Bezerra, já com vistas ao jogo frente ao CSA, na segunda-feira (12), às 20 horas, no Estádio Rei Pelé, pela 14ª rodada. O lateral-esquerdo Carlinhos cumprirá suspensão automática.

