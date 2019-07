Verdinha fecha mais uma edição de Copa América para sua história

A Rádio Verdes Mares, a Verdinha, fez história outra vez: foi a única emissora genuinamente cearense na cobertura da Copa América no Brasil. Assim como na Copa do Mundo da Rússia, ano passado, ela foi a voz dos cearenses, agora na competição mais antiga de seleções do mundo.

Aliás, estar presente nos principais eventos esportivos do planeta é uma marca da Verdinha. "A Rádio do meu coração" é, também, de milhares de cearenses e ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo que podem acompanhar a programação pelo rádio, site, aplicativo, redes sociais ou canal de áudio da TV por assinatura. A Verdinha tem uma programação voltada para a valorização da nossa cultura e, claro, do esporte. São quase cinco horas por dia e, aos fins de semana, 20 horas com o nosso jeito especial.

Além da cobertura no rádio, todos os veículos do Sistema Verdes Mares também mostraram as emoções da Copa América. No Diário do Nordeste, durante 30 dias, os craques da Verdinha escreveram matérias relevantes e opiniões, como a coluna que foi assinada pelo comentarista Wilton Bezerra. Da mesma forma, a TV Verdes Mares também transmitiu os grandes jogos da Seleção Brasileira, e a TV Diário também repercutiu todos os lances.

Mais que Copa

Durante esse período de pausa na Série A do Campeonato Brasileiro, a programação esportiva se dividiu em acompanhar os bastidores da inter-temporada do Ceará e Fortaleza, as transmissões dos jogos do Ferroviário na Série C e do Atlético Cearense e Floresta na Série D, e a cobertura da Copa América. Foram 21 partidas transmitidas só na competição sul-americana.

Esta semana o calendário do futebol nacional volta a ativa com a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A Verdinha seguirá sendo a voz dos cearenses no futebol. Uma missão de muito orgulho e responsabilidade. A gente segue se encontrando nos gramados do Brasil e do Mundo.