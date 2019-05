Veloz, Mateus Gonçalves é a peça que faltava ao Ceará

Uma das queixas mais comuns da torcida alvinegra em relação ao time do Ceará é a falta de velocidade, seja no meio campo ou ataque. Assim, ao longo da temporada, o torcedor pedia reforços, sonhando com um time mais rápido, mais próximo ao time de 2018 na Série A, quando tinha Juninho Quixadá, Calyson e Leandro Carvalho.

E por esta carência, um jogador em especial já chegou ao clube com muita moral perante a torcida por sua velocidade em campo, que o pede rapidamente no time titular: o ligeirinho Mateus Gonçalves, vindo do Fluminense, mas que se destacou no Sport na Série A do ano passado.

E o apelido do jovem jogador não poderia dar mais esperança para a torcida do Ceará: Raio, pela sua velocidade, recebido de um comentarista mexicano em jogo pelo Deportivo Tepic.

"Esse apelido vem do México. Nos primeiros jogos que eu fiz dei uma arrancada e o comentarista falou 'el rayo, el rayo brasileño'. E acabou que pegou e todo mundo lá começou a me chamar de Raio. Quando eu cheguei no Brasil e voltei para o Sport o apelido também pegou e acabou que ficou", brincou.

Por essa velocidade, os jogadores do Ceará se mostraram aliviados por não tê-lo como adversário, como Fabinho e Luiz Otávio, agora companheiros mas que o enfrentaram pelo Sport pela Série A de 2018.

"Alguns jogadores fizeram brincadeiras quando eu cheguei aqui no Ceará. Fui muito bem recebido e lembraram que dei trabalho para a defesa do Ceará jogando pelo Sport. Realmente fiz um boa partida e tive um bom duelo com o Fabinho, que jogou de lateral. Eles disseram que é bom eu estar no Ceará agora e vamos para cima", disse ele.

Mateus estreou no último sábado, jogando 15 minutos contra o Atlético/MG no Castelão, já causando boa impressão com as jogadas que fez pelo setor esquerdo de ataque, levantando a torcida em alguns momentos do jogo. "A ansiedade atrapalhou um pouco a minha estreia, mas estes 15 minutos foram importantes. A atuação foi boa, mas quero crescer cada vez mais", disse. Sobre a expectativa da torcida, Mateus avisou que vai fazer tudo para jogar bem no Vozão.

"A torcida pode esperar muita vontade. A minha característica é a velocidade, o drible, romper linhas de defesa. Posso jogar por fora, pelas extremas, fazer o bate-volta. Estou adaptado a marcar e poder voltar fechando os espaços e recompondo", disse ele.

Assim, Mateus espera ser titular contra o Goiás, às 21 horas, no Serra Dourada pela 4ª rodada da Série A.

"O Ceará tem jogadores muito bons. Todo jogador quer jogar e vou buscar meu espaço com trabalho e dedicação. Eu quero jogar, seja em qual lado do ataque for", finalizou o ligeirinho alvinegro.