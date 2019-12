Vai ter presente? Veja quem o Ceará deve anunciar no tradicional “pacote de Natal”

A torcida do Ceará já está acostumada a conferir, às vésperas do Natal, um pacote de reforços do Alvinegro de Porangabuçu para a temporada seguinte. Nos últimos dois anos, pelo menos 4 atletas foram anunciados ao mesmo tempo, reforçando a ideia de um “presente de fim de ano” para os torcedores.

O presidente do Vovô, Robinson de Castro, disse, em entrevista ao Sistema Verdes Mares na ocasião do lançamento da marca própria do time, na última semana, que estava “tão ansioso quanto os torcedores” para fazer os anúncios, mas que dependia de resoluções de natureza burocrática para dar as confirmações. Segundo ele, são 8 posições que estão com atletas “apalavrados”: goleiro, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, dois volantes, atacante de lado e atacante centralizado.

Nomes

A reportagem apurou que os seguintes nomes estão próximos de serem anunciados (obviamente pode haver mudança no rumo das negociações. São eles: Jordi (goleiro), Bruno Pacheco (lateral esquerdo), Eduardo (lateral direito), Tiago Pagnussat (zagueiro), Charles (volante) e Mateus Gonçalves (atacante de lado). Da lista dos “apalavrados” ainda restam 2 nomes, os quais a reportagem prefere não citar pela forte carga especulativa.

Confirmação, de fato, é que Mateus Gonçalves tem proposta do Ceará em mãos, mas o clube aguarda assinatura de contrato para confirmar a renovação.

Sobre o “camisa 9”, o presidente do Vovô afirma que é um nome conhecido. “Não estou trazendo mais atacante, estou trazendo artilheiro. Atacante tem, mas eu quero um cara que tenha cheiro de gol e bote a bola para dentro. Estamos fechados com um jogador que sempre é artilheiro por onde passa”, disse.

Robinson de Castro também falou em um atleta vindo da Europa. “Um desses jogadores é brasileiro, mas está jogando em um clube da Europa. Jogador identificado, que teria essa condição”.

Melhor dessa vez?

Curiosamente, nos últimos “pacotões” de Natal do Ceará, em 2017 e 2018, os jogadores que foram anunciados, apesar de agradarem em primeiro momento, não renderam o esperado e caíram nas críticas da torcida no decorrer da temporada. Muitos deles até foram dispensados.

Em 2017, para a temporada 2018, o Vovô anunciou, de uma só vez Douglas Coutinho (atacante), Bruno Pires (zagueiro), Felipe Azevedo (atacante) e Javier Reina (meia). Nenhum destes atletas obteve bom desempenho, e os regalos acabaram se tornando “presentes de grego”.

Em 2018, a situação dos pacotes não melhorou tanto, tendo em vista o desempenho do ano seguinte. Vitor Feijão (atacante), Willie (atacante), Chico (atacante), Charles (zagueiro) e Cristovam (lateral direito) foram anunciados. Destes, apenas Chico teve sequência no clube e permaneceu, mesmo oscilando entre titularidade e banco de reservas. O restante não ficou para 2020.