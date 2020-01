Vai começar o Campeonato Cearense

A bola vai rolar na principal competição profissional do Estado do Ceará. Com rodada cheia, a 106ª edição do Campeonato Cearense tem início, amanhã, para inaugurar o calendário do futebol nacional em 2020 com a transmissão ao vivo de Ferroviário e Atlético/CE, domingo, às 16h, na tela da TV Diário. No início, oito clubes participam da competição, sendo três da Capital, três da RMF e dois do interior: Atlético/CE, Barbalha, Caucaia, Horizonte, Pacajus, Ferroviário, Floresta e Guarany de Sobral.

Únicos representantes cearenses na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza entram apenas na 2ª fase. Logo, o Estadual reserva emoções e uma disputa equilibrada. Isso porque o líder da etapa garante vaga na Copa do Brasil de 2021, enquanto os dois últimos são rebaixados.

Todo o certame será transmitido pelo Sistema Verdes Mares, detentor dos direitos de transmissão do evento. Através das plataformas de TV, web, rádio e jornal impresso, o torcedor poderá acompanhar os jogos e repercussões. A TV Verdes Mares, TV Diário, o Diário do Nordeste, a Verdinha e o globoesporte.Com/CE serão os canais do Estadual.

Confira a Tabela da 1ª Fase