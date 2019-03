Uma passagem inédita e improvável

Se você perguntar a mil desportistas sobre a possibilidade de a decisão do Campeonato Cearense 2019 ser entre Guarany de Sobral e Floresta, certamente mil desportistas responderão que tal possibilidade é quase impossível. Mas o "quase" aí tem um significado muito forte. O "quase" revela que o futebol não admite certeza absoluta. Se assim fosse, o Brasil teria conquistado a Copa de 1950, a Hungria teria conquistado a Copa de 1954 e a Holanda teria conquistado a Copa de 1974. Se você perguntar a mil torcedores sobre a possibilidade de a final ser Fortaleza x Floresta ou Ceará x Guarany, certamente não haverá unanimidade nas opiniões. Aí já será razoável o entendimento de que a zebra poderá pintar numa das semifinais. Inacreditável será a presença de zebras soltas nas duas semifinais. Apesar de o futebol não admitir sentenças absolutas, há um histórico longo, de 23 anos, mostrando que somente Ceará e Fortaleza ganharam os títulos durante todo esse período. Entretanto, nestes 23 anos, em sete deles equipes modestas alcançaram a final, prova inequívoca de que nem sempre os dois grandes da Capital fecham a sua participação com a disputa do título.

Exceção

Nestes últimos 23 anos em que somente Ceará e Fortaleza conquistaram o título, nem sempre os dois disputaram a final. Em sete desses anos, tivemos na decisão o Juazeiro (1999), Icasa (2005, 2007 e 2008), Guarani de Juazeiro do Norte (2011), Guarany de Sobral (2013) e Uniclinic (2016). Portanto, no atual grupo de semifinalistas está o Bugre sobralense, que quase surpreendeu o Ceará na final de 2013.

Surpresa

O Floresta é, a rigor, a grande surpresa desta fase semifinal. Na cotação inicial da maioria da crônica desportiva, estariam nas semifinais Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Atlético (ex-Uniclinic), que participara da final de 2016. Surpresa dupla: a queda do Ferroviário e a ascensão do Floresta. A possibilidade de o Guarany de Sobral chegar à fase semifinal nunca foi descartada, já pela sua história e também pela sua tradição.

Zebra

Se der Guarany x Floresta na grande final, será a zebra das zebras. Se o Guarany for o campeão, quebrará um tabu de mais de cem anos, ou seja, a de um time do interior ser campeão em campo e não no tapetão. Será um feito épico.

De repente

Ricardo Bueno assumiu a preferência da torcida, motivada com as recentes atuações dele. É bom lembrar que essa mesma torcida já pegou no pé dele, quando não estava correspondendo. A chegada de Roger, por mais paradoxal que pareça, motivou Bueno. Este foi à luta e conseguiu crescer.