Uma história de gigantes

Há alguns anos, seria fora de propósito se pensar num clássico Fortaleza x Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará anos a fio na Série B. O Fortaleza anos a fio na Série C. A elite parecia distante, tão inalcançável quanto o sol. Quando muito seria admissível um deles nas alturas. E o outro pendurado na série inferior, morto de inveja. Aliás, foi assim por algum tempo. A última vez em que os dois maiores rivais estiveram juntos na Série A nacional aconteceu em 1993. Faz 26 anos. O Ceará ganhou os dois jogos. No primeiro, 3 a 1. No segundo, 1 a 0. As novas gerações só agora terão o privilégio de ver Ceará e Fortaleza engrandecidos, situados juntos entre os 20 melhores times do Brasil. Poucos estados brasileiros são contemplados com feito semelhante de terem dois representantes na elite. No Nordeste, só o nosso Estado. O Rio Grande do Sul tem Inter e Grêmio; Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético; Santa Catarina, Avaí e Chapecoense. Pronto. Acima disso apenas Rio de Janeiro e São Paulo, com quatro clubes cada na Série A. O atual cenário mostra como ficaram para trás os estados de Pernambuco e Bahia, antes os líderes futebolísticos do Nordeste. Agora, vem o desafio mais difícil: a luta pela permanência no patamar alcançado. Nesta parte, a disputa interna será importante na história desses dois gigantes. Teoricamente, são quatro vagas para ficar entre os que não querem ser rebaixados. Duas dessas vagas o futebol cearense quer conquistar, ou seja, uma para cada gigante. Por aí já se vê quanto será difícil a permanência na elite nacional. É caro, muito caro, o preço.

Recente

Neste ano, o Fortaleza tem levado ampla vantagem sobre o Ceará. Foram quatro jogos, dois empates e duas vitórias do Leão. Além disso, a conquista do título estadual pelo Fortaleza. O Tricolor de Aço mais inteiro, com planejamento bem definido. Manteve Rogério Ceni, segurando a filosofia de trabalho.

Diferente

No Ceará, o desconforto da perda do título de campeão cearense, justo para o maior rival. Além disso, a queda do treinador Lisca e a notória confusão interna que comprometeu o bom relacionamento do grupo. Agora, com o técnico Enderson Moreira, a luta para restabelecer a harmonia. Isso posto, depois virá a busca pelos resultados positivos que poderão garantir o Vozão na Série A 2020.

Surpresas

O Campeonato Brasileiro, de longa duração, traz surpresas incríveis no transcorrer da competição. Times que começam bem às vezes perdem o pique no returno. Também acontece de o time fazer campanha ruim no turno, mas recompor-se na fase final. Assim são surpresas de parte a parte. Ora positivas, ora negativas. O Ceará, no ano passado, foi um dos maiores exemplos de recuperação na reta final do certame. Cotado como time que não escaparia do rebaixamento, deu a volta por cima, ganhando jogos incríveis diante de times grandes do Rio, São Paulo e Minas.

Nível de disputa

Por mais que se tenha visto a produção dos grandes e médios times nos campeonatos estaduais, não há como formar um juízo seguro a respeito do nível da Série A nacional. Flamengo é o melhor do Rio. O Vasco desabou na reta final. Corinthians ganhou o título. São Paulo foi vice. Palmeiras e Santos colaram. São os certames de maior referência. Presume-se que esses times têm vaga garantida.

Outros mais

Em Minas, tudo azul. Cruzeiro, campeão. Atlético, vice. No Rio Grande do Sul, Grêmio o melhor. Segundo o Internacional. São também quatro times tidos e havidos como detentores de vagas antecipadas, ou seja, garantidos na elite para o ano seguinte. É diante desses poderosos que Fortaleza e Ceará terão de superar as naturais dificuldades, algo bem previsível por tudo o que se observou no ano passado: a luta do Ceará para não cair.

Otimismo

Minha avaliação é de otimismo, mas sem perder de vista a realidade. Manter-se na Série A exige investimento certo, elevado acerto nos índices de contratação e elenco capaz de garantir qualidade nas substituições. O segundo semestre derruba muitas equipes por falta de substitutos à altura. Ter um time na conta mínima é um risco. Basta quebrar um jogador de referência para comprometer tudo.